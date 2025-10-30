Prehovorila o tlakoch spoločnosti mať dieťa. Takto si s nimi poradila Adela Vinczeová, ktorá môže byť veľkou inšpiráciou

Už neraz zaznelo, že moderátorka pôsobí terapeuticky. Zakaždým, keď niečo povie, má to hlavu a pätu. Jej príjemný hlas v kombinácii so zaujímavými postrehmi zo života a radami, ktoré sú inšpirujúce, robia z nej obľúbenú osobnosť. Aj tentokrát prehovorila o jednej téme, pričom jej vyjadrenie by mohlo mnohým ľuďom pomôcť a uvedomiť si jednu vec.
Adela Vinczeová prijala pozvanie do podcastu Čestmíra Strakatého, kde porozprávala niečo zo svojho života a objasnila svoj pohľad na mnohé témy. Spomenula tiež sebarozvoj, čo je slovo, ktoré sa často skloňuje, no moderátorka ho nemá rada. „Nemám pocit, že musím niekam rásť,“ priznala.
Čo robí, keď má v sebe hnev?
Taktiež prezradila, čo robí, keď sa cíti nesvoja. „Pracujem s tým, že keď som veľmi rozhodená, aby som si zanalyzovala v rýchlosti prečo, alebo keď na to nemám, tak radšej nechala veci tak a z toho bodu nevychádzala, nekomunikovala von, lebo viem, že ten typ energie sa mi vráti v nejakej verzii,“ poznamenala Adela, ktorá sa snaží hľadať pôvod toho, prečo má v sebe nejaký zbytočný hnev. Na druhej strane, podľa nej sa netreba hnevu vyhýbať, no nemala by sa ním riadiť v konaní.
Spoločnosť je väčšinou tá, ktorá zvykne niekedy vyvíjať tlaky na človeka. Aj z toho dôvodu sú ženy zronené z toho, že v 40 stále nemajú dieťa a založenú rodinu, ktorá sa od nich očakáva. Adela to však vidí inak, zvyčajne si sám človek na seba robí tlaky, a nie spoločnosť.
„Napríklad rodičovstvo, že keď som nemala dieťa, a boli tam nejaké zvláštne tlaky, ktoré som si sama na seba robila, že som spochybňovala svoju hodnotu ako ženy, ako človeka, že nemám dieťa a mala som pocit, že ten tlak na mňa robí spoločnosť,“ poznamenala.
