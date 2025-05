Zažijú dvojnásobné potešenie. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, ktorým sa bude dariť a dostanú všetko, čo chcú

Nastala významná chvíľa pre niektoré znamenia zverokruhu. Pred dvoma dňami prišlo k okamihu, keď všestranný Merkúr vstúpil do zvedavých Blížencov. Konkrétne tri znamenia z toho budú vo veľkom profitovať a skončí sa pre nich obdobie, keď si museli vybrať len jeden druh zábavy, ktorý ich robil šťastnými. Tentokrát však zažijú dvojnásobnú radosť a ich telo zaplaví spŕška endorfínov a dobrej nálady. Má to však jeden háčik. Nepotrvá to dlho. Usmievať sa na všetky strany budú len niečo vyše mesiaca, no o to intenzívnejšie.

Do 29. júna, keď sa Merkúr presunie do konvenčného Raka sa budú tri znamenia zverokruhu tešiť z toho, čo budú prežívať. Potom príde čas, keď už budú musieť hrať podľa pravidiel spoločnosti. Nevadí, že je to len na obmedzenú dobu, pretože na druhej strane, takéto dvojnásobné potešenie v celom svojom živote mnohí nezažijú ani raz. Im však bolo dopriate, takže teraz už neostáva nič iné, len zistiť, či patríte medzi tých šťastlivcov podľa Collective World aj vy a či budete z tranzitu planéty profitovať.

Blíženci

Prirodzene, že sa to týka hlavne Blížencov, keďže Merkúr je ich vládcom. Ľudia v tomto znamení s veľkou pravdepodobnosťou získajú slávu a uznanie v dvoch oblastiach. Môžu získať pozitívne recenzie za román, ktorý napísali a zároveň aj ocenenia za najlepších predajcov vo svojej divízii. Alebo niektorí vynájdu zariadenia šetriace čas a zároveň si budú užívať povesť nadaného hudobníka alebo súcitného záchrancu zvierat.

Panna