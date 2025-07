Záverečný útok vo vojne: Letná ofenzíva Putina má byť „posledný úder“, ktorý o všetkom rozhodne

Ruský útok výrazne zrýchlil. Jednotky postupujú najrýchlejším tempom od jesene minulého roka a ide o jeden z najintenzívnejších postupov od začiatku invázie. Zároveň je však táto fáza mimoriadne krvavá a sprevádzajú ju zdrvujúce straty. Bolo naznačené, že súčasná ofenzíva má byť „záverečným“ útokom v tejto vojne.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním sa na zahraničné zdroje, vyplýva to z analýzy údajov amerického ministerstva obrany, spravodajských služieb a výpovedí zajatých ruských dôstojníkov. Tí údajne tvrdia, že letná ofenzíva im bola prezentovaná ako „posledný úder“.

Posledný úder, ktorý o všetkom rozhodne

Súčasné tempo ruskej ofenzívy patrí medzi najvyššie za posledné dva roky. Ruské jednotky denne obsadia približne 15 kilometrov štvorcových. Podľa zahraničných zdrojov, aj pri tomto tempe by však trvalo obsadenie celej Ukrajiny ďalších 89 rokov. A to len za predpokladu, že by si Rusi túto rýchlosť udržali. Už len dobytie území, ktoré si Moskva v minulosti nelegálne anektovala – teda Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti – by trvalo až do roku 2029.

S blížiacimi sa jesennými dažďami a rozbahnenou krajinou, ktoré každoročne spomaľujú vojenské operácie, môže Rusko naraziť na rastúce logistické problémy. Stále však ťaží z výhody početnejšej populácie a schopnosti udržať verbovanie nových síl vďaka systému štedrých odmien. Ukrajina túto výhodu nemá.

Pomôcť Ukrajincom v tejto chvíli vedia aj USA. Šéf Bieleho domu v utorok oznámil, že USA pošlú Ukrajine ďalšie zbrane. Ukrajinci podľa neho „musia byť schopní obrániť sa“, keďže „dostávajú veľmi, veľmi tvrdé zásahy“. Donald Trump tiež vo štvrtok v rozhovore pre stanicu NBC News vyhlásil, že Spojené štáty budú dodávať zbrane Ukrajine prostredníctvom Severoatlantickej aliancie. Uviedol, že má v pláne v pondelok urobiť „zásadné vyhlásenie“ voči Rusku.