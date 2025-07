Ukrajine sa vydarila ďalšia operácia: Zničený má byť úsek plynovodu, partizáni nechali vybuchnúť aj veliteľské stanovište

Úsek významného ruského plynovodu slúžiaceho pre vojensko-priemyselné základne v ruskej Čeľabinskej, Orenburskej a Sverdlovskej oblasti podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby zničila špeciálna operácia tejto služby. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Zdroj uviedol, že vo štvrtok večer nastala silná explózia v ruskom meste Langepas v Chantyjsko-mansijskom autonómnom okruhu v Ťumeňskej oblasti v Západnej Sibíri. Po výbuchu nasledoval rozsiahly požiar.

🇺🇦 Ukrainian intelligence strikes again! 💥 A major Russian gas pipeline supplying military-industrial complexes in Chelyabinsk, Orenburg, and Sverdlovsk was destroyed in a Ukrainian operation. Explosion in Langepas caused a massive fire, wiping out 4.1M m³ of gas worth $1.3M.… pic.twitter.com/NSyYYS8391

