Zatvorili u susedov, nedočkajú sa ani Slováci. Populárny reťazec chcel u nás 100 pobočiek, expandoval inde

Mnohí Slováci boli nadšení, keď v novembri 2023 médiá obletela správa o tom, že trh s kaviarňami dostane zaujímavú a cenovo dostupnú konkurenciu. Malo ísť o rumunský reťazec 5 to go, ktorý sa pýši tým, že je najrozšírenejším kaviarenským reťazcom vo východnej Európe. Ambiciózne plány mal aj na Slovensku.
Rumuni chceli pod Tatrami otvoriť zhruba 100 prevádzok, čím by sa zaradili medzi trhových lídrov v tomto segmente. Ako sa zdá, z ich tuzemských ambícií nateraz definitívne zišlo a svoje investície smerujú na iné trhy.
Zatvorili aj v Maďarsku
„Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude veľmi dobre prijatá na Slovensku, kde chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férové ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ uviedol v minulosti na margo expanzie Lucian Bădilă, spoluzakladateľ spoločnosti 5 to go.
Kaviarne s logom 5 to go pritom istý čas svietili aj u našich južných susedov. Okrem Slovenska v tej dobe figurovalo v dlhodobých plánoch firmy tiež práve Maďarsko. Ako sme vás však približne pred rokom informovali, sieť sa z krajiny stiahla. Podľa verejne dostupných informácií vtedy vyplynulo, že zatvorené ostali kaviarne v Budapešti, ako aj v meste Níreďháza. Spoločnosť prestala byť aktívna aj na sociálnych sieťach a bližšie informácie maďarským sledujúcim neposkytla.
Ticho ostalo aj okolo slovenského trhu, na ktorý mali Rumuni vstúpiť najprv začiatkom roka 2024, neskôr sa termín posunul na tretí až štvrtý kvartál toho istého roka. Plány počítali s otvorením kaviarne v hlavnom meste a s následným rozšírením po celom Slovensku. V horizonte štyroch rokov sa hovorilo dokonca o dosiahnutí méty 100 kaviarní.
Nová investícia
Exit z maďarského trhu a zavrhnutie slovenskej expanzie však neznamenalo problémy materskej spoločnosti, ale pravdepodobne skôr zmenu expanzného zamerania. V decembri 2024 navyše došlo podľa portálu World Coffee Portal aj k zmene vo vnútornej štruktúre firmy. Väčšinový podiel (60 % pozn. red.) predali pôvodní majitelia firme INVENIO Partners a poskytovateľovi rastového kapitálu Accession Capital Partners (ACP).
Takáto investícia podľa tlačovej správy 5 to go mala umožniť efektívnejšiu a rozsiahlejšiu expanziu na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Spomínali sa dokonca konkrétne krajiny, kam by chcela rumunská značka prísť. Medzi Bulharskom, Moldavskom či dokonca Írskom však už Slovensko nefigurovalo a nespomína sa ani v súčasných plánoch.
Ako informoval portál The Diplomat, 5 to go sa vtedajšie vízie podarilo naplniť a značka novými prevádzkami v Dubline a Sofii úspešne vstúpila na írsky a bulharský trh. V najbližších dvoch rokoch by Rumuni chceli otvoriť 15 bulharských a 10 moldavských kaviarní, pričom dynamické tempo rastu plánujú zachovať aj na domácom trhu – celkovo by globálne chceli v marci 2028 dosiahnuť métu 1 000 otvorených prevádzok.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku