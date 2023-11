Po Biedronke mieri na Slovensko ďalší reťazec: Ponúkne kvalitné služby za superlacné ceny

Reťazec kaviarní, ktorý sa zameriava na kvalitnú kávu, bude na Slovensku debutovať začiatkom roka 2024 s predajňou v Bratislave. Spoločnosť 5 to go, ktorá v Rumunsku prevádzkuje viac ako 500 predajní, si stanovila ambiciózny cieľ otvoriť do roku 2028 na Slovensku 50 predajní. Po celom svete chce mať do roka 2028 až 1 000 prevádzok.

„Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude veľmi dobre prijatá na Slovensku, kde chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férové ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ povedal podľa World Of Coffe Portal Lucian Bădilă, spoluzakladateľ spoločnosti 5 to go.

Reťazec má ambiciózne plány

Slovenský trh so značkovými kaviarňami je relatívne malý. Krajina má bohatú históriu konzumácie kávy, čo do značnej miery súvisí s blízkosťou Bratislavy k slávnym viedenským kaviarňam. Z prieskumu World Coffee Portal vyplýva, že slovenský trh značkových kaviarní zahŕňa približne 125 prevádzok, na čele s McCafé s 31 predajňami. Ďalšími najväčšími reťazcami podľa počtu predajní sú domáci reťazec Café Dias a nemecký Tchibo Kaffee Bar, každý so 17 predajňami.

Prvých kaviarní by sme sa mali dočkať už v prvej štvrtine budúceho roka, a to v Bratislave. Reťazec však plánuje expandovať ďalej, a to na Slovensku, ale aj v Maďarsku a ďalších krajinách. 5 to go má skutočne odvážne plány, len na Slovensku by totiž do roku 2028 malo pribudnúť až 50 prevádzok.