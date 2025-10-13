Zatvoril všetky predajne, neskôr vypol aj e-shop. Koniec známeho predajcu podčiarkuje rozpredaj jeho majetku

Na prelome rokov 2024 a 2025 bol jednou z horúcich maloobchodných tém aj pád siete Okay elektro. Predajca elektroniky bol na českom a slovenskom trhu etablovaný dlhé roky, pričom jeho krach sprevádzali rôzne kontroverzie. Definitívnu bodku za týmto príbehom mali dať dražby majetku spoločnosti.
Ako uviedli české Hospodářske noviny, spomínaná dražba pokračovala druhým kolom. Ani v tomto prípade sa nepodarilo rozpredať celý majetok skrachovaného elektra.
V prvom kole bol záujem hlavne o vozový park
Prvé kolo dražby sa uskutočnilo ešte počas septembra a záujem bol hlavne o autá. Podľa informácií, ktoré priniesli Lidovky.cz, záujemcovia najviac prihadzovali práve pri rozpredaji vozového parku – išlo napríklad o Peugeot Partner z roku 2022 či BMW 530i z roku 2017. Úspešný bol aj predaj elektrospotrebičov, z ktorých sa vyťažili zhruba tri milióny korún.
Celkový zisk z predaného majetku však dosiahol iba necelých 7 miliónov korún, teda v prepočte okolo 275-tisíc eur. Pôvodná odhadovaná suma draženého majetku bola na úrovni 760-tisíc eur. Dôvodom nízkeho výťažku bol aj fakt, že manipulačná technika, kancelársky nábytok či hardvér ostali úplne bez záujmu. Podľa odborníkov mohla byť dôvodom skladba ponúkaného majetku.
Hardvér bol napríklad ponúkaný v balíkoch po niekoľkých kusoch od jedného typu výrobku s nejasným technickým stavom. Pre veľké firmy teda išlo o veľmi roztrieštený súbor, pre jednotlivcov zase o príliš veľký objem.
Druhé kolo bolo úspešnejšie, veriteľom stačiť nebude
V uplynulých dňoch prebehlo aj druhé kolo dražby, v ktorom sa dodatočne podarilo predať niektoré položky. Na pokyn veriteľského výboru cena išla dole o 20 % a nových majiteľov našli vysokozdvižné vozíky spolu s prevádzkovým materiálom. Tieto transakcie do dražby priniesli bezmála 130-tisíc eur. Naopak, nepredala sa elektronika a ani nábytok. Tá si môže nájsť nových majiteľov počas novembrového tretieho kola.
Podľa HN.cz je ale už teraz zrejmé, že výťažok nebude na uspokojenie veriteľov stačiť, a to ani v prípade zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank. Skrachované Okay elektro ale peniaze dlží aj veľkým značkám ako Beko, Gorenje, Samsung či LG. Pri spoločnosti navyše existuje podozrenie, že pred pádom veľkej siete prebehli prevody majetku z firmy tak, aby sa vyhli insolvenčnému konaniu.
Najprv kontroverzná kampaň, potom skutočný koniec
Okay elektro v závere minulého roka rozvírilo slovenské maloobchodné vody hneď niekoľkokrát. Najprv ohlásilo kampaň, ktorá evokovala, že vo firme prebiehajú finálne výpredaje a jednotlivé predajne sa zatvoria.
„Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY. Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny v e-shope a predajniach. Vybav si domov novou elegantnou sedačkou, pohodlnou posteľou, alebo modernými spotrebičmi,“ znel vtedajší oznam na webovej stránke známeho elektra. V tom čase sa tiež skloňovalo zatváranie niektorých predajní a finančné problémy spoločnosti.
Ako napokon vyplynulo, Okay definitívne neskončil a predajne boli zatvorené iba počas sviatku. Mnohých ľudí táto kampaň nahnevala, no elektro sa bránilo, že išlo o zaužívaný marketing a nikoho nezavádzali.
Následne sa skutočne niekoľko kamenných prevádzok zatvorilo a budúcnosť spoločnosti bola otázna. Nebolo tajomstvom, že obchodníkovi klesali tržby a po náročnom covidovom období sa na trhu neadaptoval tak, ako konkurencia. Počas vlaňajšieho decembra Okay elektro zatvorilo všetky svoje predajne a fungovalo už iba prostredníctvom e-shopu. Ten prevádzkovateľ vypol začiatkom tohto roka.
Nahlásiť chybu v článku