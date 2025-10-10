Prichádza úplne nový reťazec, ďalšiu predajňu tu otvorí aj lacný Action. Známe nákupné centrum čakajú zmeny

Ak chcete v centre Bratislavy a jej širšom okolí zájsť do niektorého z nákupných centier, máte hneď viacero možností. Naše hlavné mesto je v tomto smere skutočným unikátom a v súčasnosti tak musia jednotlivé shoppingy doslova bojovať o priazeň návštevníkov. Uvedomuje si to aj OC Central, ktoré pripravuje výrazné zmeny.
Do obchodného komplexu mieri hneď niekoľko nových značiek, v jednom prípade dokonca pôjde o vôbec prvú slovenskú prevádzku. Upozornil na to portál Mediálne.sk.
Na scéne je od roku 2012
Park na streche, najväčšia pošta, reštaurácie a 150 obchodov. Aj na takéto novinky lákali médiá ešte v roku 2012, kedy svoje brány otvoril komplex Central. Stalo sa tak pri známom dopravnom uzle Trnavské Mýto a okrem nových obchodov či gastrozóny bola kľúčovým lákadlom práve poloha.
Aj približne 13 rokov po otvorení zohráva OC Central medzi bratislavskými obchodnými centrami dôležitú úlohu a je domovom viacerých populárnych značiek. Dnes už však jeho pozícia nie je taká dominantná, ako tomu bolo v minulosti. O zákazníkov musí bojovať so silnou konkurenciou – pomerne neďaleko má Nivy Centrum, VIVO!, Euroveu a na druhej strane Dunaja petržalský Aupark. Za zmienku stoja aj lokálnejšie komplexy ako Retro či Tehelko.
Navyše, v roku 2022 shopping opustili silné značky skupiny Inditex – Zara, Pull&Bear, Stradivarius a Bershka. Za vtedajším rozhodnutím údajne stála optimalizácia siete prevádzok v Bratislave, pričom spomínaným pobočkám uplynul v OC Central nájomný vzťah.
Prichádzajú nové značky
O tom, že OC Central pripravuje novinky, sme vás informovali ešte koncom júla. „Naše nákupné centrum má v pláne do konca roka otvoriť takmer 10 nových prevádzok na rozlohe vyše 2200 m², ktoré obohatia rozmanitosť ponuky v rámci Centralu. Pôjde nielen o fashion nájomcov, ale aj o kaviarne, obuv, služby a servis,“ uviedla vtedy pre interez marketingová manažérka Barbora Čermáková s tým, že niektoré koncepty budú pre Slovákov novinkou.
Ako teraz pre Mediálne.sk potvrdil manažér centra Stanislav Polak, shopping čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia. Cieľom je vybudovanie atraktívnejšieho prostredia so sviežim dizajnom a s prehľadnou dispozíciou. Súčasťou zmien je tiež príchod nových značiek, medzi ktorými sa vyníma napríklad holandský diskont Action. Ten si od svojho predvlaňajšieho vstupu podmanil tuzemský trh a evidentne sa mu darí.
Úplnou novinkou má byť prvá slovenská predajňa talianskej módnej značky OVS, zaujímavé budú aj prevádzky eobuv (druhá pobočka na Slovensku, pozn. red.) či WorldBox z portfólia CCC. Okrem toho, modernizácia čaká tiež viacerých aktuálnych nájomcov ako Orange, Starbucks či CCC.
Rozbehla sa aj aktivita na sociálnych sieťach
Central začať o priazeň bratislavských zákazníkov bojovať aj zvýšenou aktivitou na sociálnych sieťach. Okrem samotnej prezentácie shoppingu jeho zástupcovia takto zbierajú spätnú väzbu od ľudí a zisťujú, čo by mohli zlepšiť.
„Náš cieľ nie je tváriť sa, že je všetko ideálne, ale ukázať, že sa neustále vyvíjame a pracujeme na tom, aby Central ostal relevantným a obľúbeným miestom pre svoju komunitu,“ uviedla v júlovom rozhovore pre náš portál Čermáková. „My sa sústreďujeme na to, čo vieme najlepšie ponúknuť – či už je to výborná dostupnosť v centre mesta, blízkosť a pohodlie pri nákupe,“ dodala.
Nahlásiť chybu v článku