Zasahujú všetky zložky integrovaného systému: V Košiciach sa zrazilo auto s električkou

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
SITA
Nehoda v Košiciach si vyžiadala zranenú osobu.

Hasiči v Košiciach zasahujú pri zrážke osobného auta a električky. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, nehoda sa stala na Štúrovej ulici, pri odbočení na Zborovskú ulicu.

„Na mieste udalosti zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Podľa prvotných informácií sa na mieste nachádza jedna zranená osoba,“ uviedli hasiči. Na vodičov apelovali, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek.

Najnovšie články

