Zarobia tu veľa peňazí za krátky čas, plat sa nezdaňuje: Ľudia toto miesto milujú, balia kufre a sťahujú sa sem

Nedávno sme vás informovali o tom, akým lákadlom pre čoraz viac ľudí je Dubaj. Ponúka príjemné pracovné podmienky, slušný nezdaňovaný plat, ale aj iné výhody. Zdá sa ale, že príjemným miestom na život je aj nenápadný britský ostrov.

Raj na zemi

Ako informuje Mail Online, Sark je malý britský ostrov nachádzajúci sa približne 160 kilometrov od pevniny. Žije tu menej ako 1 000 ľudí (podľa posledného sčítania z roku 2022 tu žilo 562 trvalých obyvateľov, počas turistickej sezóny sa ale počet znásobuje), nájdete tu len tri bary a autá sú tu zakázané.

Najmä mladých ľudí to môže odrádzať, no 23-ročná Jade Right tu našla svoj kúsok raja na zemi. Na ostrov prišla pôvodne len na 3-týždňové prázdniny. Očaril ju ale natoľko, že sa tu rozhodla ostať. Vysvetľuje, že je veľmi ľahké nájsť si tu prácu v pohostinstve, dokonca k tomu nepotrebujete ani žiaden životopis.

Zamestnávatelia sa tu k zamestnancom správajú veľmi milo a ústretovo. Podľa Jade si ostrov začína všímať čoraz viac mladých ľudí a získava si značnú pozornosť aj na sociálnych sieťach. Je to podľa nej naozaj výnimočné miesto.

Žiadna daň z príjmu ani DPH

Zaujímavé je tu okrem iného aj to, že obyvatelia Sarku nemusia platiť daň z príjmu ani daň z dedičstva a neplatí sa tu ani DPH. Dane sa nevzťahujú dokonca ani na alkohol a tabakové výrobky. Platí sa tu len daň z nehnuteľnosti úmerná veľkosti domu každého obyvateľa a malá daň z osobného kapitálu.

Jade vysvetľuje, že na ostrove žije skvelá komunita ľudí. Neraz sem však prichádzajú ľudia, ktorí chcú využiť, že sa tu neplatia dane. Získať či postaviť tu nehnuteľnosť ale nie je také ľahké. Každý, kto tu chce stavať, musí byť obyvateľom ostrova aspoň 15 rokov a ani kúpa už existujúcej nehnuteľnosti nie je ľahká. Ak sem však prídete za prácou, vždy sa nájde niekto, kto vám rád podá pomocnú ruku.

Miesto má aj svoje nevýhody

Dodáva, že Sark žije najmä z turizmu, ktorý tu prekvitá hlavne v čase od marca do októbra. V čase, keď je tu turistov menej, ľudia využívajú ušetrené peniaze na cestovanie. Ľudia si nevedia vynachváliť slobodu, ktorú im život na ostrove prináša. Panuje tu rovnováha medzi životom a prácou, akú inde dnes už len tak nenájdete.

Napriek tomu na Sarku podľa jednej z obyvateliek môžete v krátkom čase zarobiť pomerne veľa peňazí. Navyše, kriminalita tu takmer neexistuje. Samozrejme, život na takomto mieste má aj svoje nevýhody. Napríklad, najbližšia nemocnica je vzdialená hodinu cesty trajektom. Nenájdete tu ani zubára, len malé zdravotnícke centrum s jedným lekárom a jednou zdravotnou sestrou.