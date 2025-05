Nezdanený 4-tisícový plat a benzín za 68 centov: Ľudia balia kufre a sťahujú sa do tohto mesta, niektorých neláka

Ak by padla zmienka o sťahovaní, ktorá krajina príde ako najvhodnejšia vám? Možno by vám neprišiel na um práve Dubaj, no pravda je taká, že láka čoraz viac ľudí. Núka viac pracovných príležitostí, ale aj nezdanené platy a maximálnu bezpečnosť.

Vyššia životná úroveň

Ako informuje Mail Online, v posledných rokoch sa do Dubaja sťahuje mnoho ľudí, ktorí túžia po vyššej životnej úrovni. Láka ich bezpečnosť, teplé podnebie, ale aj nezdaňované príjmy. Vskutku, čo tu človek zarobí, si necháva a nezdaňuje sa. Samozrejme, nárast cien sa nevyhýba ani Dubaju, pričom od roku 2020 je citeľný o niečo výraznejšie.

Podľa webu Wage Centre sa priemerná mesačná mzda pohybuje na úrovni okolo 4 000 až 5 000 dolárov (v prepočte približne 3 500 až 4 400 eur). Trojchodový obed pre dvoch ľudí v priemernej reštaurácii vás vyjde v Dubaji v priemere na 72 eur. Pre porovnanie, v Bratislave to vychádza na 50 eur podľa webu Numbeo. Je však nutné uvedomiť si rozdiely v platových podmienkach.

Bývanie tu nie je lacné, no oplatí sa

Bývanie v Dubaji nie je lacnou záležitosťou. Za jednoizbový byt mimo centra zaplatíte mesačne v priemere 1 355 eur. Benzín je tu však jednoznačne lacnejší, jeho cena sa pohybuje na úrovni okolo 68 centov za liter. Pre mnohých je dôležité nielen finančné zabezpečenie, ale aj bezpečnosť, pričom portál Numbeo vyhodnotil Dubaj ako druhé najbezpečnejšie miesto z celkového počtu 382 hodnotených.

Niektorí ľudia veria, že presťahovať sa do Dubaja znamená posunúť svoju životnú úroveň na celkom nový level. Dubaj síce dokáže byť pomerne drahý, no ak vezmete do úvahy, koľko nezdanených peňazí tu človek dokáže zarobiť, stále sa to oplatí.