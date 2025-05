Zbalil kufre, vystačí mu tu 1 000 eur, za bývanie platí 420 eur: Američan sa prisťahoval do Európy, je to splnený sen

Tiež sa občas zamýšľate nad tým, ako by sa žilo v inej krajine? Každá z nich má svoje pre a proti. Svoje o tom vie aj Američan, ktorý sa rozhodol zbaliť kufre a odísť z Ameriky. Zlákal ho život v európskom meste.

Ceny šplhajúce sa do astronomických výšin

Ako informuje Mail Online, mladý Američan prezradil, prečo sa rozhodol ujsť z Kalifornie a začať nový život v Európe. 24-ročný Colby Gray priznal, že pôvodne vyrastal na mieste, kde len veľmi málo ľudí cestovalo do zahraničia, mnohí dokonca ani nemali cestovaný pas. Vo svojom okolí sa stal jedným z prvých, kto sa rozhodol opustiť pohodlný život.

Pre CNBC sa mladík vyjadril, že ceny bývania v Amerike sa šplhajú do astronomických výšin a extrémne drahé je aj štúdium. Rozhodol sa preto presťahovať do belgického mesta Leuven. Myslí si, že bývanie je tu cenovo omnoho dostupnejšie. Páči sa mu aj prístupná zdravotná starostlivosť, ako aj možnosť kedykoľvek sa vybrať preskúmať okolité mestá.

Zmenilo mu to život

Podľa Colbyho momentálne niet lepšej voľby, ako byť v Európe, čo sa týka ekonomickej stránky vecí. Verí, že tu môže žiť bez toho, aby sa musel zadlžiť. Pôvodne prišiel študovať do Kodane, no do Európy sa celkom zamiloval. Šesť mesiacov strávených v Dánsku napokon celkom zmenilo jeho život. Keď sa na istý čas vrátil do Ameriky, len za bývanie v 2-izbovom byte musel platiť 1 340 dolárov mesačne (takmer 1 208 eur), pritom sa oň delil s tromi spolubývajúcimi.

Napriek tomu, že časť vyučovania prebiehala online, škola, ktorú navštevoval, žiadala ročné školné vo výške 44 160 dolárov (takmer 40 000 eur). Colby si rýchlo uvedomil, že to za to jednoducho nestojí a tie sumy sú šialené. V Európe mohol vzdelanie získať len za zlomok ceny.

Za bývanie a vzdelanie platí len zlomok

Rozhodol sa preto pre Leuven, kde ho ročné štúdium stojí približne 3 800 eur. Býval v byte so 4 spálňami, o ktorý sa delil s tromi spolubývajúcimi a platil 500 eur mesačne. Neskôr sa presťahoval mimo centra mesta, kde za nájom platí len 420 eur mesačne, vrátane energií a stravy.

Spočiatku sa obával toho, že tu nikoho nepozná a nemá tu rodinu ani priateľov. Postupne si ale vybudoval komunitu. Mesačne minie celkovo menej ako 1 000 eur, pričom do rozpočtu sa mu zmestia aj wellness aktivity, návšteva posilňovne či jedenie v reštauráciách. Vyhovuje mu tiež, že všade, kam potrebuje, sa za 15 minút dostane pešo či na bicykli. Páči sa mu aj to, že ľudia tu majú dobre nastavenú rovnováhu medzi prácou a osobným životom.