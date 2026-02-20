Zápas o medailu premietnu na štadióne Ondreja Nepelu: Vstup je zadarmo, musíte si však urobiť rezerváciu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
O tom, o aký zápas pôjde, sa rozhodne dnes večer.

Rozhodujúci zápas slovenských hokejistov o olympijské medaily, ktorý určí výsledok piatkového semifinále, bude možné sledovať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Duel bude premietaný prostredníctvom veľkoplošnej LED kocky v aréne. Informovala o tom Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.

V prípade boja o bronzové medaily sa projekcia uskutoční v sobotu 21. februára o 20.40 h. Ak Slováci postúpia do finále, spoločne ho fanúšikovia môžu vidieť v nedeľu 22. februára o 14.10 h. „Slovenskí hokejisti predvádzajú na olympiáde výkony, ktoré spájajú celé Slovensko. Verím, že Tipos Aréna bude plná energie a hrdosti na našich reprezentantov,“ uviedol riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zadarmo, ale s rezerváciou

Vstup je bezplatný, nutná je však rezervácia miesta. Link je na webe STaRZ. „Vstup na štadión je možný len na základe rezervácie s platnou 0-eurovou vstupenkou, a to najskôr hodinu pred začiatkom prenosu,“ dodal hovorca STaRZ Peter Filo.

O tom, o aké medaily budú Slováci hrať na Zimných olympijských hrách (ZOH) 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo, rozhodne výsledok piatkového semifinálového duelu slovenských hokejistov proti USA. Zápas sa začína o 21.10 h.

Projekciu organizuje STaRZ v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou, so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Slovenským olympijským a športovým výborom, Slovenskou televíziou a rozhlasom a s Predpredaj.sk.

Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť…

