Zapálil im cigaretu: Zajatí ruskí vojaci si išli oči vyočiť, Američan bojujúci za Ukrajinu si pre nich pripravil prekvapenie

Ukrajinská 63. mechanizovaná brigáda zverejnila zábery zachytávajúce moment, keď jej jednotky počas operácie v Serebrjanskom lese v Luhanskej oblasti zadržali skupinu ruských vojakov. Video pritiahlo pozornosť najmä tým, že v ňom vystupuje zahraničný dobrovoľník bojujúci na ukrajinskej strane, Američan menom Bruce.
Podľa brigády si medzi vojakmi získal rešpekt nielen svojou znalosťou ukrajinčiny, ale aj spôsobom, akým so zajatcami komunikoval. Záznam ukazuje postup malej útočnej skupiny, ktorá prehľadávala les a nakoniec dokázala prinútiť štyroch ruských okupantov, aby sa vzdali, na tému upozornil portál CNN Prima News.
Zdvorilý prístup k nepriateľovi
Na videu je vidieť, ako sa americký vojak približuje k skrývajúcim sa Rusom a jasnými pokynmi ich vyzýva, aby ukázali ruky a vyšli zo svojich pozícií. Brigáda zdôraznila, že situácia prebehla bez zbytočného násilia a zajatí ruskí vojaci reagovali na jeho prístup očividným prekvapením. Bruce im dokonca po zviazaní dal do úst cigarety, aby si zapálili.
Американець „чемно“ зачищає Серебрянський ліс від окупантів. Унікальне відео показали у 63-й бригаді
📹: 63 бригада | СТАЛЕВІ ЛЕВИ / Telegram pic.twitter.com/dpnmrWRMZW
— NV (@tweetsNV) November 20, 2025
Ukrajinské ozbrojené sily zároveň pripomenuli, že podobné prípady zajatia Rusov sú pre nich veľmi dôležité. Len nedávno sa im v bojoch pri Dobropillji a v okolí Konstantynivky v Doneckej oblasti podarilo zadržať viac ako dve desiatky ruských vojakov. Každý nový zajatec predstavuje potenciálnu možnosť pri budúcich výmenách, ktoré sú pre Ukrajinu strategicky významné.
Nahlásiť chybu v článku