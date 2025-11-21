Zapálil im cigaretu: Zajatí ruskí vojaci si išli oči vyočiť, Američan bojujúci za Ukrajinu si pre nich pripravil prekvapenie

Foto: Telegram - 63 бригада | СТАЛЕВІ ЛЕВИ (reproto)

Roland Brožkovič
Vojna na Ukrajine
Záznam sa stal okamžite virálom a ukazuje ľudský prístup počas krutej vojny.

Ukrajinská 63. mechanizovaná brigáda zverejnila zábery zachytávajúce moment, keď jej jednotky počas operácie v Serebrjanskom lese v Luhanskej oblasti zadržali skupinu ruských vojakov. Video pritiahlo pozornosť najmä tým, že v ňom vystupuje zahraničný dobrovoľník bojujúci na ukrajinskej strane, Američan menom Bruce.

Podľa brigády si medzi vojakmi získal rešpekt nielen svojou znalosťou ukrajinčiny, ale aj spôsobom, akým so zajatcami komunikoval. Záznam ukazuje postup malej útočnej skupiny, ktorá prehľadávala les a nakoniec dokázala prinútiť štyroch ruských okupantov, aby sa vzdali, na tému upozornil portál CNN Prima News.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ozval sa Putin: Dostal sa k nemu americký mierový plán, takýto má naň názor
2.
USA už nechcú čakať, koniec vojny chcú do tohto termínu: Ukrajina môže prísť o dôstojnosť, ide o jeden z najťažších momentov
3.
Rusko by vyšlo z vojny podľa neho ako víťaz: Fico povedal, čo si myslí o mierovom pláne pre vojnu na Ukrajine
Zobraziť všetky články (1426)

Zdvorilý prístup k nepriateľovi

Na videu je vidieť, ako sa americký vojak približuje k skrývajúcim sa Rusom a jasnými pokynmi ich vyzýva, aby ukázali ruky a vyšli zo svojich pozícií. Brigáda zdôraznila, že situácia prebehla bez zbytočného násilia a zajatí ruskí vojaci reagovali na jeho prístup očividným prekvapením. Bruce im dokonca po zviazaní dal do úst cigarety, aby si zapálili.

Ukrajinské ozbrojené sily zároveň pripomenuli, že podobné prípady zajatia Rusov sú pre nich veľmi dôležité. Len nedávno sa im v bojoch pri Dobropillji a v okolí Konstantynivky v Doneckej oblasti podarilo zadržať viac ako dve desiatky ruských vojakov. Každý nový zajatec predstavuje potenciálnu možnosť pri budúcich výmenách, ktoré sú pre Ukrajinu strategicky významné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac