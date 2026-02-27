Zamestnávateľ rozdal ľuďom na večierku 26 miliónov: Každý si mohol odniesť, koľko vládal

Máte radi firemné večierky? Verte, že na tento by ste šli s najväčšou radosťou. Zamestnávateľ sa totiž rozhodol odmeniť svojich zamestnancov netradičným spôsobom: rozdal im 26 miliónov dolárov.
Zamestnancom rozdal 26 miliónov
Ako informuje Mail Online, čínska spoločnosť Henan Kuangshan Crane oslávila koniec roka 13. februára netradičným spôsobom. Na večierok priniesol zamestnávateľ 26 miliónov dolárov (približne 22 miliónov eur) v hotovosti a rozdal ich zamestnancom. Peniaze boli rozprestreté na ôsmich banketových stoloch a každý z nich si mohol odniesť toľko peňazí, koľko len vládal.
Odhaduje sa, že na večierok prišlo asi 7 000 ľudí. Jeden zo zamestnancov si údajne stihol uchmatnúť až 13 000 dolárov (11 000 eur). Šéf spoločnosti Cui Peijun sa vraj pýtal, prečo by mal zamestnancom rozdávať práčky. Počas predchádzajúcich rokov rozdával prstene či náhrdelníky. Tentoraz sa rozhodol postupovať inak. Po príhovore navyše rozhodol, že každý zo zamestnancov dostane aj bonus navyše, a to vo výške 2 800 dolárov (2 370 eur).
Zarobené peniaze vracia ľuďom, ktorí to potrebujú
Na otázku, prečo radšej zamestnancom jednoducho nepošle peniaze na účet, Peijun odpovedal, že to sú len chladné čísla. Spoločnosť, ktorá vyrába a prenajíma žeriavy, bola založená v roku 2002 a pôsobí vo viac ako 130 krajinách. Je známa svojou štedrosťou voči zamestnancom.
V roku 2024 dosiahla čistý zisk vo výške 38 miliónov dolárov (vyše 32 miliónov eur), z čoho bolo približne 24 miliónov dolárov ( 20,3 milióna) rozdelených medzi zamestnancov. V roku 2023 firma rozdelila 8,5 milióna dolárov (7,2 milióna eur) medzi 40 najúspešnejších zamestnancov, pričom traja najlepší zarobili po 730 000 dolárov (618 000 eur).
Na oslavu Medzinárodného dňa žien v marci minulého roka zas rozdala bonusy v celkovej výške takmer 230 000 dolárov (195 000 eur) takmer 2 000 zamestnankyniam.
Chudoba by sa nemala dediť
V roku 2022 zas rozdal 4,7 milióna dolárov (takmer 4 milióny eur) viac ako 4 000 vysokoškolským študentom z nízkopríjmových rodín. Peijun v minulosti vysvetlil, že to nie je o tom, že rád rozdáva peniaze. Myslí na to, ako sú mladí ľudia zaťažení hypotékami na byty či autá a rád urobí niečo pre to, aby im pomohol.
Samotný Peijun kedysi musel predčasne ukončiť vzdelanie, pretože jeho rodičia nemali na školné. Myslí si, že chudoba by sa nemala dediť z generácie na generáciu.
