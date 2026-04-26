Miesto Slovákov pracujú cudzinci: Firmy čoraz častejšie hľadajú pracovnú silu v zahraničí

Ilustračná fotografia: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Zahraniční pracovníci sa stávajú kľúčovou oporou slovenských firiem, ktoré čelia nedostatku pracovnej sily. Vo februári ich na Slovensku pracovalo viac ako 146 000, čo predstavuje takmer 6 % pracovnej sily. Ich zamestnávanie pomáha stabilizovať výrobu aj služby, no zároveň prináša viacero praktických problémov, najmä v oblasti administratívy, plánovania a integrácie. Upozornila na to personálna agentúra Grafton Slovakia.

Slovenský trh práce zostáva napätý. Miera nezamestnanosti sa dlhodobo pohybuje na nízkych úrovniach, vo februári tohto roku dosiahla 4,16 %, pričom úrady práce evidovali rekordných viac ako 122 000 voľných pracovných miest. K tomu sa pridáva nepriaznivý demografický vývoj. Podľa Štatistického úradu SR bude podiel ľudí v produktívnom veku vo všetkých regiónoch klesať. Aj preto rastie význam cudzincov, ktorých na Slovensku pracuje už viac ako 146 000 a tvoria takmer 6 % pracovnej sily.

Nejde len o rýchle obsadenie miest

Skúsenosti z praxe podľa personálnej agentúry ukazujú, že viac než polovica firiem už zahraničných pracovníkov aktívne naberá. Najväčší dopyt je po robotníckych a technických profesiách, najmä v automobilovom priemysle, logistike, strojárstve či stavebníctve. „Firmám dnes nejde len o rýchle obsadenie miest, ale o pracovníkov, ktorí sú preverení a administratívne správne zabezpečení,“ uviedla špecialistka z Grafton Slovakia a Gi Group Slovakia Radka Čechová.

Proces náboru však podľa nej komplikuje najmä byrokracia a dlhé čakacie lehoty. Hoci zákonné lehoty na vybavenie pobytu sú v desiatkach dní, reálne trvá príchod pracovníkov z tretích krajín tri až deväť mesiacov. „Najväčšou chybou býva, keď firmy začnú riešiť nábor až vo chvíli, keď im ľudia chýbajú,“ upozornila Čechová s tým, že kľúčové je včasné plánovanie.

Rizikom je aj spolupráca s neoverenými sprostredkovateľmi, ktorá môže viesť k právnym problémom, pokutám či narušeniu prevádzky. Firmy musia zároveň dodržiavať princíp rovnakých pracovných a mzdových podmienok pre domácich aj zahraničných zamestnancov.

Odborníčka zdôrazňuje, že samotným nástupom pracovníkov sa proces nekončí. Dôležitá je ich adaptácia, ktorá zahŕňa nielen zaškolenie, ale aj pomoc s bývaním, úradmi či jazykovou integráciou. „Dobre nastavená integrácia znižuje fluktuáciu a zvyšuje šancu, že si firma pracovníkov udrží dlhodobo,“ uzavrela Čechová.

