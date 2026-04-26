Ide to s nami dole vodou: Slovensko má v porovnaní s ČR najhorší celkový rating od roku 2002

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
Podľa Ministerstva financií SR bolo zníženie ratingu očakávaným krokom.

Slovensko má po aktuálnom zhoršení ratingu od agentúry S&P už o sedem stupňov horší celkový rating ako Česká republika, pokiaľ sa započíta aj hodnotenie ďalších dvoch významných ratingových agentúr Moody´s a Fitch. Poukázal na to hlavný ekonóm českej Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Je to pre Slovensko najhorší výsledok od novembra 2002, keď sa ešte stále zotavovalo z éry mečiarizmu, platilo korunou a bolo dokonca pred vstupom do mechanizmu prijatia eura ERM II. Slovensko teraz aj s eurom svojím ratingom za Českom zaostáva výraznejšie, než napríklad v roku 2003, keď ešte platilo bežne korunou,“ zhodnotil Kovanda.

Agentúra S&P v piatok (24. 4.) zhoršila Slovensku rating zo stupňa A+ na A. Dôvodom je podľa nej skutočnosť, že sa Slovensku komplikuje snaha o fiškálnu konsolidáciu, a to z dôvodu naďalej vysokých výdavkov na sociálne zabezpečenie a na obranu, ale aj blížiacich sa parlamentných volieb.

Kamenický: Očakávali sme to

Analytik pripomenul, že ekonomický výhľad Slovenska sa zhoršuje kvôli situácii v medzinárodnom obchode, ktorej nepriaznivý vplyv ešte umocňuje vojna v Perzskom zálive. Slovenská ekonomika je silne závislá od zahraničného obchodu a výrazne ju oslabujú minuloročné vysoké clá americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

V tomto roku by mala SR vzrásť iba o 0,5 %. V rokoch 2027 až 2029 by Slovensko malo dosiahnuť hospodársky rast priemerne 1,9 %, prognózuje S&P. „Navyše agentúra očakáva, že deficity Slovenska zostanú na pomerne vysokej úrovni, a to pre ťažkosti pri redukcii sociálnych výdavkov, navýšenie obranných výdavkov a pre volebný cyklus, kedy sa bude súčasný kabinet s blížiacimi sa voľbami v rastúcej miere zdráhať podnikať nepopulárne opatrenia typu ďalších škrtov,“ doplnil Kovanda.

Podľa Ministerstva financií (MF) SR bolo zníženie ratingu očakávaným krokom, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa MF najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia slovenskú ekonomiku, ako napríklad problémy najväčších obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. Tŕňom v oku sú pre agentúru aj 13. dôchodky, ktoré sú však pre súčasnú vládu prioritou.

Fico ohlásil nový balík opatrení: Majú naštartovať ekonomiku a pomôcť. Pozrite si prehľad

