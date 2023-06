„Zožabovatieť“ je novým nepríjemným trendom vo vzťahoch, ktorý ovládol japonskú generáciu Z. Možno sa to už stalo aj vám

Príslušníci generácie Z môžu mať podobné sociálne správanie, môžu zdieľať rovnaké názory na určité problémy a môžu ich definovať desiatky rovnakých premenných. Odlišujú ich ale ich rodinné korene a krajiny, z ktorých pochádzajú, na čom je možné si najviac všimnúť rozdiely medzi jednotlivými „členmi“ tejto generácie.

Stačí sa na to pozrieť z takéhoto uhla pohľadu. Trošičku inak sa správa a iné zmýšľanie má generácia Z na Slovensku a v takom Francúzsku. Preto nie je prekvapením, že aj japonskí mladí do 26 rokov zastávajú tak trošku iné trendy. Dokazuje to aj nedávny prieskum medzi japonskou generáciou Z, z ktorej vzišlo napríklad to, že ich najobľúbenejším výrazom je slovo, ktorým označujú veľkú zmenu vo vzťahu, píše web Insider.

Čo sa deje, keď niekto „zožabovatie“?

Najpopulárnejším slovom prvej polovice roka 2023 medzi japonskými mladými je slovo „kaeru ka gensho“, čo sa dá do angličtiny preložiť ako „frog-ization“, teda niečo ako „zožabovatenie“. Čo tým ale japonskí mladí do 26 rokov myslia?

Prieskum japonského webu Zsouken, ktorý sa zaoberá analýzou správania generácie Z dotazoval až 950 príslušníkov tejto skupiny ľudí. Odborníkov zaujímali najmä neologizmy, teda nové slová, ktoré najčastejšie a najradšej používajú. A práve výraz „zožabovatieť“ sa ocitol na popredných priečkach.

Ako web Insider vysvetlil, mladí Japonci týmto termínom označujú doslova „fenomén premeny na žabu“. Ako bolo vysvetlené, ide o pomenovanie situácie, kedy k svojmu partnerovi alebo partnerke začne ten druhý pociťovať odpor, alebo sa vzájomné sympatie vytratia po tom, čo jeden z dvojice vyzná svoje city, ktoré mu ale nie sú opätované.

Ak vám to niečo pripomína, máte pravdu. Nový výraz totiž našiel symboliku (a zároveň si ju aj prepožičal) v známom rozprávkovom príbehu o žabom princovi. V tomto prípade ide ale o obrátený význam, keďže akákoľvek náklonnosť k druhej osobe sa vytráca, keďže si jednotlivec začína uvedomovať, že jeho partner alebo partnerka už nie je tak atraktívny (alebo atraktívna), ako sa kedysi zdalo.

Slovenský slang sa zatiaľ neobohatil

Podobný termín by ste v slovenskom slangu (samozrejme, zatiaľ, keďže slang sa vyvíja v čase a na vznik nových slov vplýva niekoľko sociokultúrnych faktorov) hľadali len márne. Azda najbližšie k nemu má „zložiť si z tváre ružové okuliare“.

Portál Insider tiež spomína podobný variant v britskom slangu, ktorým je slovíčko „ick“. To spopularizovala zoznamovacia reality show Love Island. V tomto prípade ale môže samotné „ick“ spôsobiť prakticky akýkoľvek neduh partnera alebo partnerky a pokojne ním môže byť aj totálna banalita.