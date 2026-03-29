Základné potraviny by zdraželi: Jakab si myslí, že rovná daň nie je všeliek

Ilustračná foto: TASR / Jakub Kotian

Michaela Olexová
TASR
Hnutie Slovensko podľa Jakaba presadzuje zvýšenie trestných sadzieb na daňové podvody a ich odhaľovanie.

Hnutie Slovensko odmieta ďalšie konsolidačné opatrenia, ktoré by znížili príjmy obyvateľov a chce sa sústrediť na odhaľovanie podvodov a lepší výber daní. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to povedal poslanec hnutia Július Jakab. Zavedenie rovnej dane, ktoré presadzuje napríklad opozičná strana SaS, podľa neho nie je všeliek, lebo by sa okrem iného zvýšili ceny základných potravín.

„To, že niekto povie rovná daň, nie je momentálne všeliek. Lebo vidíte rôzne daňové sadzby,“ povedal Jakab. V roku 2004, keď rovná daň nahradila progresívne zdaňovanie, to bola podľa Jakaba významná zmena. No aktuálne by podľa neho rovná daň priniesla okrem iného aj nárast cien na základné potraviny z 5 % na možno až 20 %.

Jakab: Za vlády súčasnej opozície sme dokázali vybrať na daniach o dve miliardy eur viac

Hnutie Slovensko podľa Jakaba presadzuje zvýšenie trestných sadzieb na daňové podvody a ich odhaľovanie. Tvrdil, že za vlády súčasnej opozície dokázali vybrať na daniach o dve miliardy eur viac oproti prognóze. V čase pandémie sa však veľká časť obchodu presunula do virtuálneho prostredia, kde nie je možné príjmy zatajiť.

Druhým opatrením je podľa Jakaba návrat k mimoriadnemu zdaneniu rafinérie Slovnaft, ktorá doteraz profitovala z nižších cien ruskej ropy, no na cenách pohonných látok sa to podľa poslanca v porovnaní s ostatnými štátmi neprejavilo.

Ilustračná foto: SITA/AP

„Proste tá daň musí byť, keď spracovávajú ruskú ropu,“ zdôraznil. Vládna koalícia podľa Jakaba umožnila Slovnaftu počas 2,5 roka svojho vládnutia, aby daň z mimoriadneho zisku obchádzal.

Podobne by chceli v Hnutiu Slovensko mimoriadne zdaniť aj zisky zbrojárskych spoločností, ktoré podľa Jakaba zarábajú na vojne na Ukrajine a peniaze by chceli nájsť aj vo vyššom zdanení hazardu.

Jeho prioritou je poraziť Fica

Poslanec tiež hovoril o situácii v Hnutí Slovensko a o vzťahoch v opozícii. „Treba byť v politike ambiciózny,“ reagoval na otázku, či má ambíciu byť predsedom hnutia. Zároveň však dodal, že nemá ambíciu na žiadnu funkciu a prioritou je poraziť premiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Nie je pre neho podstatné v súčasnosti riešiť to, kto by mohol nahradiť lídra hnutia Igora Matoviča.

Zopakoval, že PS by malo pred parlamentnými voľbami vytvoriť širokú koalíciu v snahe poraziť Fica, keďže hrozí prepadnutie hlasov. O tom, kto sú ideálni partneri na spoluprácu, rozhodnú podľa Jakaba voliči.

„My sme jasne a podľa mňa ako prví povedali, s kým vládnuť nebudeme, a to je mafia. A za tú považujeme Smer, Hlas, SNS aj hnutie Republika,“ skonštatoval. Lídra PS Michala Šimečku považuje Jakab za slabého lídra. Cítia to podľa neho aj voliči. Dodal, že túto pozíciu by vedeli zastávať napríklad poslankyňa PS Beáta Jurík alebo šéfka poslaneckého klubu hnutia Zuzana Mesterová.

Už môžeme plakať? Finále zdražovania na čerpacích staniciach ešte nedorazilo

