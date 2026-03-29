Už môžeme plakať? Finále zdražovania na čerpacích staniciach ešte nedorazilo

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Rast cien pohonných látok na Slovensku naberá na dynamike a čoraz výraznejšie odráža napätie na globálnych energetických trhoch. Najnovšie údaje ukazujú, že zatiaľ čo benzíny zdražujú len mierne, motorová nafta zaznamenáva nadpriemerný nárast, ktorý už presahuje bežné cenové výkyvy. Vývoj cien tak začína byť nielen témou pre motoristov, ale aj širším ekonomickým signálom o smerovaní inflácie a nákladov v hospodárstve.

Podľa dát Štatistického úradu sa v druhej polovici marca ceny palív opäť zvýšili, pričom nafta zdražela výraznejšie než benzín. Jej cena vzrástla o štyri centy za liter a dostala sa na úroveň 1,573 eura, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za posledné dva roky. Prémiové druhy nafty sa predávali ešte drahšie.

Benzíny síce takisto zdraželi, no len minimálne, a ich rast zaostal za dlhodobým priemerom. Napriek tomu aj tie dosiahli najvyššie ceny za posledné mesiace. V medziročnom porovnaní sú palivá drahšie, pričom najvýraznejší nárast eviduje práve nafta.

Rast cien bude pokračovať

Za týmto vývojom stojí predovšetkým situácia na globálnych ropných trhoch, ktorá sa v posledných týždňoch výrazne vyostrila. Analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš upozorňuje, že pokračujúci konflikt na Blízkom východe spôsobil bezprecedentný výpadok dodávok ropy.

Foto: Unsplash

Tok cez strategický Hormuzský prieliv výrazne klesol a produkcia krajín Perzského zálivu sa znížila o milióny barelov denne. Tento výpadok vyvolal prudké výkyvy cien ropy, ktorá sa krátkodobo dostala nad hranicu 112 dolárov za barel.

„Očakávame rast cien pohonných hmôt na slovenských čerpacích staniciach v rozmedzí 2 až 5 centov,“ uviedol Greguš s tým, že tlak na rast cien pretrváva.

Slováci bojujú s tankovacou turistikou

Dopady globálnych udalostí sa už premietajú aj do domácich opatrení. Slovenská vláda zaviedla dočasné obmedzenia predaja motorovej nafty, ktoré majú stabilizovať situáciu na trhu. Zároveň sa zaviedla vyššia cena nafty pre vozidlá registrované v zahraničí, čo má obmedziť tzv. tankovaciu turistiku.

Práve nižšie ceny palív v porovnaní so susednými krajinami totiž dlhodobo priťahujú zahraničných vodičov. Ako upozorňuje ekonóm Finaxu Patrik Kindl, Slovensko si napriek aktuálnemu zdražovaniu stále drží cenovú výhodu v regióne. Lacnejšie palivá však zvyšujú dopyt, čo môže krátkodobo viesť k výpadkom na niektorých čerpacích staniciach.

Ilustračná foto: Pixabay

„Nejde však o systémový problém nedostatku palív, ale o dôsledok zvýšeného dopytu,“ vysvetľuje Kindl. Z ekonomického hľadiska je podľa neho kľúčový najmä vývoj cien nafty, keďže tá priamo ovplyvňuje náklady v doprave, logistike či stavebníctve a následne aj ceny tovarov a služieb.

Rast cien energií tak postupne preniká do celej ekonomiky a stáva sa jedným z hlavných inflačných rizík. Európska centrálna banka už na tento vývoj reagovala zhoršením výhľadu ekonomického rastu a zvýšením inflačných očakávaní. Trhy zároveň čoraz citlivejšie reagujú na geopolitické udalosti, pričom pravdepodobnosť recesie v Spojených štátoch podľa odhadov vzrástla v priebehu marca výrazne nahor.

Najbližšie mesiace tak budú z pohľadu cien palív rozhodujúce. Ak by sa konflikt na Blízkom východe podarilo rýchlo stabilizovať, dopady na ceny by mohli byť len dočasné. V opačnom prípade však hrozí, že vyššie ceny energií sa natrvalo premietnu do širšieho cenového vývoja a budú tlačiť nahor infláciu naprieč celou ekonomikou. Pre motoristov to znamená, že výraznejšie zlacňovanie palív zatiaľ nie je na dohľad a zvýšené ceny sa môžu stať novým štandardom.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac