Zákazníci by mali spozornieť: V kuracom mäse objavili salmonelu, na náš trh sa dostalo z Poľska

Kuracie mäso je u Slovákov mimoriadne obľúbené. Často si ho vyberáme nielen pre jeho dostupnosť a rýchlu prípravu, ale aj preto, že ho považujeme za ľahšiu a zdravšiu voľbu. Ak ste si ho však zaobstarali v poslednej dobe mali by ste si skontrolovať mraziaky.

Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, úradná kontrola potravín odhalila v predaji nevyhovujúci výrobok, ktorý mohol vážne ohroziť zdravie spotrebiteľov. Vo vzorke kuracích pŕs totiž laboratórne testy potvrdili prítomnosť nebezpečnej baktérie Salmonella Typhimurium.

Nebezpečný výrobok pochádzal z Poľska

Problém sa týkal výrobku Kuracie prsia chladené so šaržou 01/310325 a dátumom spotreby 7. apríla 2025. Výrobcom je spoločnosť F.H.U. „Kubik-I“ Roman Kubik z poľskej obce Jablonka. Na Slovensko bolo dodaných sto päťdesiat kilogramov tohto mäsa, ktoré distribuuje prevádzka Mäso, Údeniny RAGON so sídlom v Námestove.

Aj keď sa výrobok medzičasom dostal za dátum spotreby a podľa aktuálnych informácií sa už na trhu nenachádza, úrady považovali za potrebné verejnosť informovať. Najmä pre prípad, že by ste sa ho rozhodli namiesto priamej konzumácie zamraziť.

Pozor na riziká pri konzumácii

Salmonella Typhimurium patrí medzi baktérie, ktoré môžu pri požití spôsobiť vážne zdravotné problémy. Konzumácia kontaminovaného mäsa môže vyvolať hnačky, zvracanie, bolesti brucha aj vysoké horúčky. Najviac sú ohrozené deti, starší ľudia a osoby so zníženou imunitou, u ktorých môžu komplikácie viesť až k hospitalizácii.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín odporúča spotrebiteľom, aby si pri nákupe mäsa dôsledne kontrolovali údaje na obale. V prípade, že by sa ešte stretli s výrobkom so spornou šaržou alebo nejasným dátumom spotreby, nemali by ho konzumovať.