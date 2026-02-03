Zahraničné médiá píšu o problémoch slovenskej obce: Je z nás turistická zoo, sťažujú sa obyvatelia

Obec na severe Slovenska žiada o zrušenie prestížneho štatútu v zozname UNESCO. Podľa miestnych sa z pokojnej dediny stala turistická atrakcia. Masový turizmus vraj prekročil únosnú hranicu.
Magazín Time Out informoval o problémoch nádhernej slovenskej obce Vlkolínec. Jej obyvatelia totiž vedú kampaň za zrušenie jej štatútu UNESCO, tvrdia, že ich životy narúša extrémny počet turistov.
UNESCO z dediny urobilo turistickú zoo
Kým obec má len 14 stálych obyvateľov, ročne ňou prejde až okolo 100-tisíc návštevníkov. Problém však nie je počet návštevníkov, ale to, ako sa správajú. Ako píše Mirror, obyvatelia majú pocit, že UNESCO z ich domova urobilo „turistickú zoo“.
„UNESCO z nás urobilo turistickú „zoo“. Táto údajná pocta sa nestala len záťažou, ale živou nočnou morou.“
„Teraz sme rozdrvení davmi, pravidlami a globálnou pozornosťou, ktorá nás zbavila súkromia, dôstojnosti a akéhokoľvek pocitu normálneho života. Ultraprísne pravidlá UNESCO pre ochranu pamiatok nakoniec zakázali práve ten životný štýl, vďaka ktorému si naša dedina zaslúžila ochranu!“
„Už viac nemôžeme chovať hospodárske zvieratá, pestovať plodiny ani si slobodne opravovať vlastné domy. Je neuveriteľné, že teraz musí byť schválený každý klinec, doska a strešná škridla. Titul, ktorý mal zachrániť našu dedinu, ju teraz ženie k zániku,“ sťažujú sa obyvatelia Vlkolínca.
UNESCO však uviedlo, že hoci je dedina zraniteľná voči vplyvom cestovného ruchu, významnú úlohu zohráva aj rastúci počet ľudí, ktorí si vo Vlkolínci kupujú nehnuteľnosti len na rekreačné využitie.
Vlkolínec sme navštívili aj my
Vlkolínec je jednou z najkrajších obcí na Slovensku, o čom sme sa nedávno na vlastnej koži presvedčili aj my. Nachádza sa v Ružomberku a leží v nadmorskej výške 718 metrov na južnom svahu Veľkej Fatry, pod ochranou majestátneho Sidorova. Predstavuje výnimočný urbanistický celok ľudovej architektúry, navyše je národnou kultúrnou pamiatkou a podlieha prísnej pamiatkovej ochrane. Zároveň je súčasťou Národného parku Veľká Fatra.
Vlkolínec je jediná slovenská obec, ktorá nebola narušená novou výstavbou a zachovala si pôvodnú vidiecku architektúru horského typu. Práve vďaka tomu bola v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako mimoriadne zachovaný príklad tradičného osídlenia v Karpatskom regióne.
Je súčasťou Liptovského múzea v Ružomberku, expozíciu obce tvorí roľnícky dom, ľudová škola, sýpka, ľudový dom, dom UNESCO, salaš, zvonica, studňa a kostol. Okrem toho tu nájdete aj reštauráciu a kaviareň. V letnom období sa tu konajú aj viaceré akcie.
