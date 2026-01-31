Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Nájdete tu klzisko za 0 €.

Do regiónu Turiec sa radi vraciame. Niekedy na naše obľúbené miesta, inokedy za novými objavmi. Vždy tu nájdeme niečo, čo nás zaujme. Na sviatok Troch kráľov, keď sneh vytvoril z prírody zimnú rozprávku, sme preto navštívili skrytý poklad Turca.

Turiec je nádherný región na strednom Slovensku, ktorý má skutočne čo ponúknuť, o čom sme sa už viackrát presvedčili na vlastnej koži. Pred niekoľkými týždňami sme sa boli pozrieť na dve nádherné doliny – Gaderskú a Valčiansku. No tentoraz sme navštívili ešte výnimočnejšie miesto.

V regióne Turiec neďaleko mesta Martin v obci Turčianska Štiavnička sme navštívili Teplické serpentíny, ktoré sú dômyselným historickým systémom prívodu vody spojených horských jazierok prepojených vodnými kanálikmi. Sú tvorené 8 rybníkmi, 7 zátočinami, 121 minijazierkami, 12 mostíkmi a 2 vodopádmi.

Táto lokalita bola dokonca v roku 2008 zaradená medzi „Sedem divov Turca“. Preto je jasné, že nejde len o obyčajnú prechádzku lesom, ale o unikátne dielo, v ktorom sa spája história, technická zručnosť a citlivý zásah do prírody.

Teplické serpentíny nazývané aj ako Révayovské serpentíny boli vybudované v 19. storočí, v rokoch 1870 až 1875 rodinou grófa Šimona Révaya. Patrili k priľahlému kaštieľu a arborétu, v ktorých v súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia. Z kaštieľa vznikne Hotel s wellness rezortom a v areáli arboréta sa stavajú nové apartmánové budovy, ktoré budú spojené s rezidenčným komplexom „Chateau Révay“.

Od roku 1955 bola táto vodná sústava nefunkčná, v roku 1999 Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke však začal serpentíny obnovovať za pomoci dobrovoľníkov a organizácií. Štyri roky nato sa nadšencom napokon do Teplických serpentín podarilo vrátiť vodu a s ňou aj život.

Vodné serpentíny sa pred nami ukryli

Najnovšie články

