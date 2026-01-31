Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“

Do regiónu Turiec sa radi vraciame. Niekedy na naše obľúbené miesta, inokedy za novými objavmi. Vždy tu nájdeme niečo, čo nás zaujme. Na sviatok Troch kráľov, keď sneh vytvoril z prírody zimnú rozprávku, sme preto navštívili skrytý poklad Turca.
Turiec je nádherný región na strednom Slovensku, ktorý má skutočne čo ponúknuť, o čom sme sa už viackrát presvedčili na vlastnej koži. Pred niekoľkými týždňami sme sa boli pozrieť na dve nádherné doliny – Gaderskú a Valčiansku. No tentoraz sme navštívili ešte výnimočnejšie miesto.
Táto lokalita bola dokonca v roku 2008 zaradená medzi „Sedem divov Turca“. Preto je jasné, že nejde len o obyčajnú prechádzku lesom, ale o unikátne dielo, v ktorom sa spája história, technická zručnosť a citlivý zásah do prírody.
Teplické serpentíny nazývané aj ako Révayovské serpentíny boli vybudované v 19. storočí, v rokoch 1870 až 1875 rodinou grófa Šimona Révaya. Patrili k priľahlému kaštieľu a arborétu, v ktorých v súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia. Z kaštieľa vznikne Hotel s wellness rezortom a v areáli arboréta sa stavajú nové apartmánové budovy, ktoré budú spojené s rezidenčným komplexom „Chateau Révay“.
Od roku 1955 bola táto vodná sústava nefunkčná, v roku 1999 Obecný úrad v Turčianskej Štiavničke však začal serpentíny obnovovať za pomoci dobrovoľníkov a organizácií. Štyri roky nato sa nadšencom napokon do Teplických serpentín podarilo vrátiť vodu a s ňou aj život.
Vodné serpentíny sa pred nami ukryli
V článku sa po odomknutí dozvieš
- kde sme zaparkovali;
- ako vyzerá výstup k jazeru;
- kde nájdete klzisko zadarmo;
- prečo sme serpentíny nevideli;
- ako toto miesto vyzerá v inom ročnom období;
- či vám odporúčame miesto navštíviť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku