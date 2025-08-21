Zadržali Ukrajinca, ktorý mal odpáliť plynovod Nord Stream. Nachádzal sa v Taliansku

Nemecká prokuratúra vo štvrtok informovala, že v Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z toho, že sa v roku 2022 podieľal na odpálení plynovodov Nord Stream, ktoré slúžili na prepravu plynu z Ruska do Nemecka. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Podozrivého Serhija K. podľa spolkovej prokuratúry zadržali v noci v talianskej provincii Rimini. Považovaný je za jedného z koordinátorov operácie. V septembri 2022 boli dve vetvy plynovodu Nord Stream 1 a 2 poškodené niekoľkými výbuchmi zaznamenanými v blízkosti dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori. O páchateľoch sa intenzívne špekulovalo, ale zodpovednosť za výbuchy doteraz nikto neprevzal.
Rusko obvinilo USA
Rusko obvinilo zo zostrojenia výbuchov USA, čo Washington popiera. Plynovody boli dlhodobo terčom kritiky zo strany Spojených štátov, ale aj ďalších západných spojencov Berlína, ktorí varovali, že predstavujú riziko pre energetickú bezpečnosť Európy, pretože zvyšujú závislosť od ruského plynu. V roku 2023 nemecké médiá informovali, že do sabotáže bola zapojená proukrajinská skupina. Kyjev však odmieta, že by túto operáciu nariadil.
Výbuch vyvolal napätie
Zemný plyn z Ruska predtým prúdil do Nemecka cez Nord Stream 1. Plynovod Nord Stream 2 v čase výbuchov ešte ani nebol v prevádzke – jeho sprevádzkovanie zastavila ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 a následné politické napätie.
