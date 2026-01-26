Začalo sa biele peklo: Napadlo obrovské množstvo snehu a je to len začiatok, v USA sa pripravujú na najhoršie

V oblastiach, pre ktoré platili výstrahy, žije približne 190 miliónov ľudí, teda viac ako polovica obyvateľov Spojených štátov.

Viac ako milión odberateľov v Spojených štátoch bol v nedeľu bez elektriny v dôsledku nepriaznivého zimného počasia. Sneženie a poľadovica by vo veľkej časti krajiny mali pretrvať do pondelka, informovali agentúry AP a DPA.

Pre nepriazeň počasia zrušili v krajine dosiaľ viac než 15 000 letov. Najviac zasiahnuté boli štáty v južnej časti USA ako Tennessee, kde bolo bez elektriny vyše 300 000 odberateľov, Texas, Mississippi and Louisiana. V priebehu nedeľa meteorológovia predpovedali zhoršenie situácie aj na severovýchode, v New Yorku, Filadelfii či Washingtone, kde môže napadnúť 30 až 60 centimetrov snehu.

Bude ešte horšie

V najbližších dňoch tiež očakávajú príchod veľmi nízkych teplôt, čo spôsobí nebezpečné podmienky pre dopravu a infraštruktúru, uviedla Národná meteorologická služba (NWS). Skomplikovať to môže aj obnovenie dodávok elektriny. Silné sneženie predpovedali v oblasti rieky Ohio na severovýchode, kým juhovýchod a pobrežie Atlantiku bude ohrozovať „katastrofálne hromadenie ľadu“.

Vo Washingtone obyvateľov odporučili, aby mali pripravené baterky a aby si nabili mobilné telefóny. Podľa televízie NBC News zariadili vo všetkých piatich mestských obvodoch New Yorku centrá, kde sa môžu prísť obyvatelia ohriať. V New Yorku tiež budú v pondelok zatvorené školy.

