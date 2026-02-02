Nenávidená postava je späť v Sľube. V prvej sérii mnohým pila krv, herečka aj teraz ráta s hnevom u divákov

Seriál sa po dlhej prestávke vrátil na obrazovky a jeho tretia séria divákov okamžite vtiahla do deja plného napätia, zvratov a nečakaných momentov. Jedno z tých najväčších prekvapení majú fanúšikovia za sebou, keď sa na scénu opäť objavila postava, ktorá rozvírila emócie fanúšikov.
Buď ju diváci milujú, alebo nenávidia. Adriana Novakov sa vrátila do Sľubu ako lekárka Dana Hanzelová, ktorú si mnohí zafixovali z prvej série ako postavu milujúcu intrigy a klamstvá. Herečka sa po niekoľkých mesiacoch vracia na pľac a stáva sa opäť súčasťou retro seriálu. Ako sa vyjadrila pre Topky, je z toho nadšená.
Ako vníma svoju postavu?
Modelku a herečku zaplavila vlna radosti a šťastia. Sľub je jej veľkou srdcovkou a keď sa po dlhom čase opäť postavila pred kamery, dokonca ju ovládol strach. “Mám tam nesmierne rada všetkých hercov a aj štáb, len som vypadla z tej rýchlosti, pri ktorej sa denné seriály točia. Takže som sa prvej klapky normálne bála, akoby som nastupovala do úplne nového seriálu… A to som v natáčaní Sľubu mala len polročnú pauzu,” priznala Adriana svoje pocity.
Návrat do seriálu bol pre ňu príjemným prekvapením. “Zmenu vnímam len v tom, že všetci pôvodní herci sú už hlboko usadení vo svojich rolách a je cítiť silu tohto seriálu. Je to naozaj vydarený projekt a ja sa teším, že môžem byť opäť jeho súčasťou,“ pokračovala.
Adriana si je vedomá toho, že Danu Hanzelovú nemali mnohí príliš v láske. “Divákom poriadne pila krv, pretože už svojím chovaním zachádzala do extrému,” poznamenala herečka, ktorá sa teší na to, ako na postavu zareagujú diváci tentoraz.
