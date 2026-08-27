Tomáš Maštalír ovládne obrazovky: Herec mieri do dvoch obľúbených projektov, diváci ho neprehliadnu

Tomáš Maštalír

Reprofoto: TV JOJ / Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Túto jeseň bude televíznym obrazovkám dominovať Tomáš Maštalír.

Počas jesene minulého roka dominoval televíznym obrazovkám Ján Koleník. Nielenže totiž v Druhej šanci stvárnil Andreja Fabiána, lekára, ktorý stratil pamäť, ale hral aj v Dunaji, k vašim službám Waltera Klausa, Nemca, ktorý sa síce na chvíľu zmenil k lepšiemu, no potom ho zaujímala len pomsta. Jeho úspech však neskôr prevzali iní herci.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Nasledujúcim mesiacom dominovali Nela Pocisková a Adam Bardy. Nela Pocisková sa objavila ako hlavná postava v seriáli Ranč a neskôr sa tiež pridala k obsadeniu Dunaja, k vašim službám. Čo sa týka Adama Bardyho, ten po konci Mamy na prenájom tiež prešiel do seriálu Dunaj, k vašim službám, kde si hneď získal divákov. Krátko sa tiež objavil v Sľube, kde stvárnil dôležitú rolu Petra – novomanžela, ktorý má ročného synčeka so svojou manželkou Luciou, a práve ich smrťou a sľubom s ňou spojeným celý seriál začal.

Vracia sa seriál Tomáš a Diana

O tom, kto mal na obrazovkách doteraz najväčší úspech na obrazovkách, tak nebolo pochýb. Teraz túto slávu zažije Tomáš Maštalír, keďže sa ako hlavná postava objaví nielen na Markíze, ale tiež na JOJ-ke, takže vlastne bude konkurovať sám sebe.

Ako informoval portál Mediálne, Tomáš Maštalír sa vracia s novou sériou rodinného seriálu TV JOJ Tomáš a Diana. V ňom sa objavuje po boku Diany Mórovej, ktorá si zahrala jeho manželku. Seriál zobrazuje ich každodenný život. Na začiatku sa sústredil najmä na ich vzťah, a potom, keď sa presťahovali postavy Tomáša a Diany z bytu do domu, v seriáli pribudli vedľajšie postavy.

Tomáš a Diana
Foto: TV JOJ

Nové postavy pritom nebudú chýbať ani v nadchádzajúcej sérii, medzi nimi terapeut, Dianini priatelia z večerného kurzu a aj veľmi nečakaný rodinný prírastok – Tomášov novonarodený nevlastný brat. Dvojicu tiež čaká cestovanie, takže nepôjde len o ich klasický stereotypný partnerský život.

„Seriál Tomáš a Diana sme začali vysielať v roku 2023 a za tento čas si získal srdcia divákov a stal sa neprehliadnuteľnou súčasťou našej pôvodnej tvorby. V nových príbehoch pritom zostane všetko, čo majú diváci na seriáli radi – blízkosť dvoch ľudí, ktorí sa dobre poznajú, drobné nedorozumenia, žiarlivosť, intimita, každodenné radosti aj momenty, keď život prinesie niečo, s čím ani jeden z nich nepočítal,“ priblížila PR manažérka TV JOJ Katarína Nosková pre Mediálne.

Návrat Leopolda do Dunaja

Jedným z najočakávanejších momentov novej série Dunaja, k vašim službám je návrat Tomáša Maštalíra do úlohy Leopolda Kučeru. Obľúbená postava, ktorá patrila k hlavným hrdinom prvých dvoch sérií, sa po prekvapivom objavení v závere jarnej 14. série opäť stane plnohodnotnou súčasťou deja.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Leopoldov návrat prinesie množstvo nových otázok, prekvapení a výrazne zasiahne do životov viacerých postáv. „Tak, ako bola pôvodná Leopoldova dejová linka pre mňa zaujímavá nielen herecky, ale aj tým, ako bola zasadená do deja, je pre mňa zaujímavá aj táto nová linka. Som späť a tešil som sa na to. Vyzerá to tu všetko ako predtým, viac-menej ani tím sa nezmenil, takže mám pocit, akoby sme len pokračovali ďalej,“ povedal Maštalír.

„Na každej postave vidno, ako ju roky počas vojny ovplyvnili. Veľa vecí sa zmenilo. Vo svojej podstate sa nemeníme, ale to, čím si prechádzame, okolie, ktoré nás obklopuje, nové skúsenosti a nové zážitky majú moc ovplyvňovať to, ako sa ďalej pozeráme na veci. Menia našu optiku, náš pohľad na svet. A toto sa celkom prirodzene udialo aj v Leopoldovom prípade. Postupne sa dozvedáme, ako trávil celé tie roky. Z pobytu v zahraničí si však prináša aj svoje tajomstvo,“ dodal herec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové detaily o návrate SuperStar: Porota dostane divokú kartu a diváci novú aplikáciu na hlasovanie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac