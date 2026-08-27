Tomáš Maštalír ovládne obrazovky: Herec mieri do dvoch obľúbených projektov, diváci ho neprehliadnu

Počas jesene minulého roka dominoval televíznym obrazovkám Ján Koleník. Nielenže totiž v Druhej šanci stvárnil Andreja Fabiána, lekára, ktorý stratil pamäť, ale hral aj v Dunaji, k vašim službám Waltera Klausa, Nemca, ktorý sa síce na chvíľu zmenil k lepšiemu, no potom ho zaujímala len pomsta. Jeho úspech však neskôr prevzali iní herci.
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Nasledujúcim mesiacom dominovali Nela Pocisková a Adam Bardy. Nela Pocisková sa objavila ako hlavná postava v seriáli Ranč a neskôr sa tiež pridala k obsadeniu Dunaja, k vašim službám. Čo sa týka Adama Bardyho, ten po konci Mamy na prenájom tiež prešiel do seriálu Dunaj, k vašim službám, kde si hneď získal divákov. Krátko sa tiež objavil v Sľube, kde stvárnil dôležitú rolu Petra – novomanžela, ktorý má ročného synčeka so svojou manželkou Luciou, a práve ich smrťou a sľubom s ňou spojeným celý seriál začal.
Vracia sa seriál Tomáš a Diana
O tom, kto mal na obrazovkách doteraz najväčší úspech na obrazovkách, tak nebolo pochýb. Teraz túto slávu zažije Tomáš Maštalír, keďže sa ako hlavná postava objaví nielen na Markíze, ale tiež na JOJ-ke, takže vlastne bude konkurovať sám sebe.
Ako informoval portál Mediálne, Tomáš Maštalír sa vracia s novou sériou rodinného seriálu TV JOJ Tomáš a Diana. V ňom sa objavuje po boku Diany Mórovej, ktorá si zahrala jeho manželku. Seriál zobrazuje ich každodenný život. Na začiatku sa sústredil najmä na ich vzťah, a potom, keď sa presťahovali postavy Tomáša a Diany z bytu do domu, v seriáli pribudli vedľajšie postavy.
Nové postavy pritom nebudú chýbať ani v nadchádzajúcej sérii, medzi nimi terapeut, Dianini priatelia z večerného kurzu a aj veľmi nečakaný rodinný prírastok – Tomášov novonarodený nevlastný brat. Dvojicu tiež čaká cestovanie, takže nepôjde len o ich klasický stereotypný partnerský život.
„Seriál Tomáš a Diana sme začali vysielať v roku 2023 a za tento čas si získal srdcia divákov a stal sa neprehliadnuteľnou súčasťou našej pôvodnej tvorby. V nových príbehoch pritom zostane všetko, čo majú diváci na seriáli radi – blízkosť dvoch ľudí, ktorí sa dobre poznajú, drobné nedorozumenia, žiarlivosť, intimita, každodenné radosti aj momenty, keď život prinesie niečo, s čím ani jeden z nich nepočítal,“ priblížila PR manažérka TV JOJ Katarína Nosková pre Mediálne.
Návrat Leopolda do Dunaja
Jedným z najočakávanejších momentov novej série Dunaja, k vašim službám je návrat Tomáša Maštalíra do úlohy Leopolda Kučeru. Obľúbená postava, ktorá patrila k hlavným hrdinom prvých dvoch sérií, sa po prekvapivom objavení v závere jarnej 14. série opäť stane plnohodnotnou súčasťou deja.
Leopoldov návrat prinesie množstvo nových otázok, prekvapení a výrazne zasiahne do životov viacerých postáv. „Tak, ako bola pôvodná Leopoldova dejová linka pre mňa zaujímavá nielen herecky, ale aj tým, ako bola zasadená do deja, je pre mňa zaujímavá aj táto nová linka. Som späť a tešil som sa na to. Vyzerá to tu všetko ako predtým, viac-menej ani tím sa nezmenil, takže mám pocit, akoby sme len pokračovali ďalej,“ povedal Maštalír.
„Na každej postave vidno, ako ju roky počas vojny ovplyvnili. Veľa vecí sa zmenilo. Vo svojej podstate sa nemeníme, ale to, čím si prechádzame, okolie, ktoré nás obklopuje, nové skúsenosti a nové zážitky majú moc ovplyvňovať to, ako sa ďalej pozeráme na veci. Menia našu optiku, náš pohľad na svet. A toto sa celkom prirodzene udialo aj v Leopoldovom prípade. Postupne sa dozvedáme, ako trávil celé tie roky. Z pobytu v zahraničí si však prináša aj svoje tajomstvo,“ dodal herec.
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