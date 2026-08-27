Zajtra sledujte oblohu. Čaká nás ďalšie nebeské divadlo. Uvidíme pôsobivý úkaz

Zatmenie mesiaca

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Tentoraz ochranné okuliare nepotrebujete.

Krátko po zatmení Slnka sa už zajtra ráno na oblohe odohrá ďalšie zaujímavé nebeské predstavenie, ktoré si nesmiete nechať ujsť. Mesiac sa postupne začne ponárať do tieňa Zeme a jeho jasný kotúč sa bude meniť priamo pred očami pozorovateľov.

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Hoci tentoraz nepôjde o úplné zatmenie, jeho fáza bude mimoriadne výrazná – do tieňa sa dostane približne 93 percent priemeru mesačného disku. Zatmenie navyše ponúkne nezvyčajný pohľad na Mesiac, ktorý môže v zatienenej časti získať červenohnedý odtieň. Najväčšia fáza síce nastane až v čase, keď už bude Mesiac pod obzorom, no aj krátko pred jeho západom bude úkaz podľa astronómov pôsobivý. Ak si ho nechcete nechať ujsť, rozhodujúci bude dobrý výhľad na juhozápadný obzor a skoré ranné vstávanie. Výbornou správou je, že tentoraz žiadne ochranné okuliare nepotrebujete.

Zajtrajšie zatmenie bude len čiastočné

V piatok 28. augusta ráno bude možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca. Na rozdiel od zatmenia Slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie Mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom. TASR o tom informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.

Čiastočné zatmenie Mesiaca nastáva, keď Mesiac prechádza polotieňom Zeme (penumbrou) a len jeho časť prejde najtmavším tieňom (umbrou). Počas tohto typu zatmenia časť Mesiaca stmavne, ako sa bude presúvať zemským tieňom. Zatmenie bude viditeľné vo väčšine Severnej Ameriky, v Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike, nad Atlantickým oceánom a vo väčšine Európy a Afriky.

Zatmenie Mesiaca
Ilustračná foto: Unsplash

„Piatkové zatmenie bude síce len čiastočné, no bude mať veľkú fázu – Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme. Začiatok zatmenia, keď Mesiac vstúpi do polotieňa, je ešte nepozorovateľný, no približne po polhodine si už všimneme, že jeho východný (ľavý horný) okraj je mierne tmavší, akoby bol začadený,“ ozrejmil Rapavý.

O 4.34 SELČ začne Mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. S pribúdajúcim zatmením bude však aj obloha čoraz svetlejšia, no Mesiac v súhvezdí Vodnára bude vidieť stále dobre. „Ak sa naň pozrieme triédrom alebo malým ďalekohľadom, uvidíme, že ani časť ponorená v tieni nie je úplne čierna, ale má červenohnedé sfarbenie,“ doplnil Rapavý.

Krátko pred západom Mesiaca z neho bude vidieť len malú osvetlenú časť. Najväčšia fáza zatmenia, pri ktorej sa do úplného tieňa dostane približne 93 % priemeru (vyše 96 % plochy) mesačného disku, nastane už pod obzorom. Pohľad krátko pred západom Mesiaca však bude pôsobivý aj na svetlejšej oblohe.

Úplné zatmenie Mesiaca nás čaká na Silvestra 2028

Keďže zatmenie bude prebiehať pomerne nízko nad obzorom, na jeho pozorovanie astrológovia odporúčajú vybrať si miesto s dobrým výhľadom na juhozápadný obzor.

Zatmenie Mesiaca
Foto: SITA/AP

Naposledy bolo možné na Slovensku pozorovať zatmenie Mesiaca 7. septembra 2025. Ďalšie čiastočné nastanú 12. januára 2028 a 6. júla 2028, no budú tiež pomerne nevýrazné. Úplné zatmenie bude možné pozorovať na Silvestra 2028.

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