Sicília predáva domy za 1 €: Stredoveké mestečko len 30 minút od mora zháňa obyvateľov

Čo tak si kúpiť dom za hotovosť, ktorú len tak vytiahnete z vrecka? Nie, nemáme na mysli žiadne nekalé praktiky, ale hovoríme o poctivej kúpe za vaše tvrdo vydreté peniaze. Z Talianska opäť prichádzajú správy o predaji domov len za 1 euro a túto ponuku môžu využiť aj ľudia zo zahraničia. Aké sú podmienky?
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Predstava o živote na talianskej Sicílii znie romanticky. Možno sa vám v hlave vynorí nekonečné strácanie sa v romantických uličkách pri západe slnka, vynikajúce jedlo či aperol, ktorý budete popíjať pri tónoch talianskych slaďákov. Pre ľudí, ktorí sa rozhodnú investovať do nehnuteľnosti v mestečku Naro, toto môže byť realitou. Ako to už býva, je niekoľko podmienok, ktoré je treba splniť.
Čo treba splniť po kúpe domu za 1 euro?
Ako informuje Euronews, stredoveké mesto Naro sa snaží pritiahnuť nový život lákaním na predaj lacných domov. Za iniciatívou stojí miestna samospráva a môžu ju využiť domáci Taliani, ale aj cudzinci. Žiadosti je možné predkladať prostredníctvom platformy Case 1 Euro Naro.
Takýto dom za 1 euro si však vyžaduje rekonštrukciu, do ktorej budú musieť noví majitelia vliať peniaze. Navyše, budú musieť uhradiť aj ďalšie poplatky spojené s kúpou a prerábkou. Portál spomína, že je možné, že dokonca im bude stanovený termín, dokedy musia svoje záväzky splniť.
Noví majitelia následne musia svoj nadobudnutý dom využívať ako primárne alebo sekundárne bývanie alebo na komerčnú činnosť. Takže ak by ste si chceli kúpiť dom za 1 euro s tým, že v budúcnosti uvidíte, či ho využijete a na čo, a zatiaľ bude ďalej chátrať, nie ste vhodným záujemcom.
Vo vnútrozemí, no neďaleko pobrežia
Naro sa nachádza v provincii Agrigento, vo vnútrozemí, avšak blízko južného pobrežia Stredozemného mora. Napríklad k pláži v Marina di Palma vedie 30-minútová cesta autom, čo nie je vôbec veľa. Známe Trapani je vzdialené dve a pol hodiny autom či Palermo, ktoré leží na severe ostrova, približne rovnako.
Práve Palermo môže byť vašou spojkou na Sicíliu. Aktuálne ceny jednosmerných leteniek z Bratislavy nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Wizz Air štartujú na 16 eurách.
George si kúpil dom za euro
Lokalita Naro nie je ani zďaleka prvou v Taliansku, ktorá sa takýmto spôsobom snaží pritiahnuť k sebe nových obyvateľov a prinavrátiť k sebe život. Nedávno sme sa rozprávali s Britom menom George Laing, ktorý sa chopil takejto príležitosti. Ako nám prezradil, oslovila ho myšlienka obnoviť dom, ktorý by inak mohol postihnúť smutný osud, a aj keď bola nehnuteľnosť, ktorú si kúpil, v zlom stave, neodradilo ho to.
„Časti strechy si vyžadovali výmenu, steny potrebovali spevniť a v interiéri bolo jasne vidieť, že dom bol opustený mnoho rokov. Potreboval kompletnú rekonštrukciu. No keď som vošiel dnu, nevidel som ruinu, videl som potenciál. V predstavách som ho videl, ako bude vyzerať dokončený. Vysoké stropy, krásne kamenné steny, skutočný sicílsky dom,“ prezradil George pre interez.
Pri procese sa nevyhol ani byrokracii a množstvu papierovačiek. „Kľúčom je mať dobrých miestnych odborníkov: geodeta, staviteľa a niekedy aj právnika. Mnoho ľudí si myslí, že kúpa nehnuteľnosti v Taliansku je komplikovaná, ale v skutočnosti je systém pomerne dobre štruktúrovaný,“ objasnil.
Dodal, že samotná predajná cena 1 euro za takýto dom je symbolická a v skutočnosti je jeho cena suma, ktorú vrazíte do rekonštrukcie. „V závislosti od veľkosti a stavu domu sa náklady na rekonštrukciu môžu pohybovať približne od 20 000 do 80 000 eur, alebo aj viac,“ uviedol George.
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