Markíza chystá v Bratislave obrovský projekt za 44 miliónov. Zisk jej však minulý rok klesol

Markíza sa pripravuje na veľkú zmenu. V Bratislave má vzniknúť nový televízny produkčný komplex za približne 44,5 milióna eur. V lokalite Polianky má vzniknúť areál s viacerými televíznymi štúdiami, zázemím pre natáčanie, postprodukciu aj administratívu.
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Projekt s názvom Polianky Studios sa zatiaľ nachádza v prípravnej fáze. Spoločnosť Polianky Studios s.r.o. v auguste 2026 predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). To znamená, že o definitívnej realizácii ešte nie je rozhodnuté. Z dokumentácie však vyplýva, že investor plánuje na mieste vytvoriť rozsiahle televízne produkčné zázemie.
Nové štúdiá na ploche takmer 26 000 štvorcových metrov
Areál má vzniknúť na pozemkoch s celkovou výmerou približne 26 000 m². Navrhované objekty majú mať spolu viac ako 22 600 m² hrubej podlažnej plochy. Najväčšiu časť komplexu budú tvoriť samotné produkčné štúdiá. V hlavnom objekte sa počíta so štúdiami Entertainment Malé 1 s plochou približne 1 075 m², Entertainment Veľké s rozlohou viac ako 2 000 m², Fiction s takmer 1 850 m² a menším štúdiom Digital.
Súčasťou projektu majú byť aj dve veľké Daylight štúdiá, ktorých celková plocha presiahne 3 600 m². Ich špecifikom má byť využívanie prirodzeného denného svetla. Ďalšie štúdio Entertainment Malé 2 má vzniknúť v samostatnom objekte a ponúkne približne 953 m². Významnou časťou projektu je aj zázemie okolo samotných štúdií. V areáli majú vzniknúť réžie, maskérne, kostymérne, šatne, sklady rekvizít a postprodukčné pracoviská. Súčasťou bude aj administratívna časť.
Centrála skupiny Markíza a jej spravodajské štúdiá majú zostať v Záhorskej Bystrici. Na Polianky sa má sústrediť predovšetkým samotná výroba televízneho obsahu. Nový komplex tak nebude klasickým novým sídlom celej televízie. Pôjde skôr o veľký produkčný kampus, ktorý má Markíze poskytnúť moderné a koncentrované zázemie pre výrobu programu.
Takmer 45 miliónov eur a rok 2028
Dôležitý krok sa navyše odohral už začiatkom tohto roka. V januári 2026 uzavrela spoločnosť Polianky Studios s Bratislavou kúpnu zmluvu na pozemky v Dúbravke. Za parcely s celkovou výmerou podľa projektu takmer 26 000 štvorcových metrov zaplatila mestu 4 221 126 eur.
Zmluva bola uzavretá 13. januára a zverejnená o dva dni neskôr. Mesto zároveň uzavrelo so spoločnosťou aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na ďalšie pozemky. Ich dohodnutá cena je 510 692 eur. Aj táto zmluva bola podpísaná v januári 2026.
Orientačné náklady projektu dosahujú približne 44,5 milióna eur. Presná suma sa ešte môže zmeniť, keďže projekt je zatiaľ v prípravnej fáze a jeho dokumentácia sa bude ďalej spresňovať. Ak pôjde všetko podľa plánov, výstavba by mala začať v roku 2028 a trvať približne dva roky. Prevádzka nových štúdií je naplánovaná na rok 2030.
Podobne rozsiahly nový televízny produkčný komplex na Slovensku nevznikol celé desaťročia. Mlynská dolina dostavala svoje veľké štúdiá ešte v rokoch 1970 až 1981, Markíza naposledy výraznejšie rozšírila svoj areál v roku 2008 a JOJ využíva historické filmové štúdiá na Kolibe. Polianky Studios preto predstavujú po desaťročiach úplne novú veľkú investíciu do televíznej výroby.
Markíze sa finančne darí
Veľká investícia do nového produkčného komplexu prichádza v čase, keď sa Markíze finančne darí. Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., dosiahla v roku 2025 čistý obrat 161,8 milióna eur. Oproti roku 2024, keď predstavoval 151,8 milióna eur, tak vzrástol približne o 10 miliónov eur.
Televízia zároveň skončila vo výraznom zisku. Za rok 2025 dosiahol 26,78 milióna eur. Medziročne však mierne klesol, približne o štyri percentá. Celkové výnosy z hospodárskej činnosti dosiahli viac ako 219 miliónov eur. Hodnota majetku spoločnosti bola na konci roka 2025 približne 153,65 milióna eur, pričom vlastný kapitál predstavoval 73,53 milióna eur.
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