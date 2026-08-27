Zomrela svetoznáma umelkyňa. Mala 97 rokov. Väčšinu života dobrovoľne strávila na psychiatrii

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama, foto: Flickr

Klaudia Oselská
Maľovala až do smrti.

Jej diela obdivovali milióny ľudí po celom svete a mužskí kolegovia ju kopírovali. Celosvetovo sa preslávila svojimi ikonickými bodkovanými vzormi, obrími sochami tekvíc a imerzívnymi zrkadlovými miestnosťami. Yayoi Kusama však prežila neľahký život. Mala ťažké detstvo, ktoré na nej zanechalo stopy. Neuveriteľných 37 rokov sa liečila na psychiatrii. Bojovala s halucináciami. Do posledného dňa nepustila štetec z rúk.

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Desaťročia žila dobrovoľne v psychiatrickej liečebni

Ako informuje BBC, japonská avantgardná umelkyňa Yayoi Kusama zomrela vo veku 97 rokov. Príčinou smrti bolo zlyhanie viacerých orgánov.

Preslávila sa farebnými sochami a inštaláciami pokrytými bodkami. Bola známa aj vďaka svojej jasne červenej parochni a obrovskými svojráznymi výtvormi. No azda najzaujímavejšie na nej bolo, že dobrovoľne žila desaťročia v psychiatrickej liečebni. Bojovala totiž s halucináciami, na psychiatrii tak strávila až 37 rokov.

Kusama a jej dielo
Foto: Garry Knight, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / Flickr

V oficiálnom vyhlásení, ktoré bolo zverejnené len dnes, sa uvádza, že zomrela v nemocnici v Tokiu už pred dvomi týždňami – 14. augusta.

Vo vyhlásení zároveň stojí, že: „Počas mimoriadneho života venovaného výlučne umeleckej tvorbe sa Kusama venovala medzinárodne uznávanej kariére ako priekopnícka avantgardná umelkyňa, ktorej tvorivá prax zahŕňala vizuálne umenie, performanciu, beletriu a poéziu. Pokračovala v maľovaní až do svojich posledných dní, nikdy neodložila štetec a pokračovala v skúmaní večnej lásky a večnej duše.“

Kusama sa narodila v roku 1929 vo vidieckom provinčnom mestečku Matsumoto, ktoré sa nachádza v centrálnej časti Japonska v regióne Nagano. Jej rodičia ju v umení nepodporovali. Dokonca tvrdili, že jej diela spôsobujú celej rodine veľkú hanbu. Zároveň niekoľkokrát priznala, že ju psychicky týrali, čo sa na nej podpísalo.

Umenie vyštudovala na mestskej Univerzite umenia v Kjóte (Kyoto City University of Arts). Od desiatich rokov bola posadnutá polka bodkami, pokrývala nimi všetky jej kresby, neskôr plátna, steny, nábytok a dokonca aj nahé telá svojich kolegov a asistentov. Väčšinu svojich diel tvorila podľa halucinácií, ktoré zažívala. Hoci používala šťastné, jasné a veselé farby, názvy jej obrazov sú skôr depresívne.

Umelecké dielo Kusama
Lizzy Shaanan Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Jej diela dosiahli jedny z najvyšších cien v histórii umenia

V umeleckom svete sa preslávila v 80. rokoch minulého storočia. No začínala už v 60. rokoch, kedy jej diela zobrazujúce nahotu neboli širokou verejnosťou dobre prijaté. Neskôr však na svoje umelecké výstavy lákala milióny divákov po celom svete. Jej diela dosiahli jedny z najvyšších cien v histórii umenia. Napríklad v roku 2022 sa jeden z jej obrazov v aukcii predal za približne 10,5 milióna dolárov (9 miliónov eur).

Dokonca ju údajne kopírovali aj jej mužskí kolegovia, vrátane Andyho Warhola, Claesa Oldenburga a Lucasa Samarasa – ktorých diela boli vystavované v prestížnejších galériách. Z čoho bola veľmi skľúčená, preto sa vrátila naspäť domov do Japonska. Následne nastúpila do psychiatrického zariadenia, kde sa liečila na duševné choroby, kde žila a pracovala po zvyšok svojho života. Najväčšou útechou jej bola arteterapia, na ktorej aj naďalej tvorila svoje slávne diela.

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