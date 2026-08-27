Sakovej a Šutajovi Eštokovi hrozí odvolávanie. Dôvodom majú byť sporné nominácie v Energetike Slovensko

Hnutie Slovensko začalo zbierať podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú sporné nominácie v Energetike Slovensko, ktoré vyvolali otázky o odbornosti aj možnom konflikte záujmov.
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Poslanci sa budú zodpovedať v parlamente
Hnutie Slovensko zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD). Dôvodom sú podľa nich sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetiky Slovensko. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu poslanec Michal Šipoš (Slovensko – Za ľudí).
„Hnutie Slovensko začína zbierať podpisy od poslancov Národnej rady na odvolávanie týchto dvoch ministrov. Aj ministerka Saková, aj Matúš Šutaj Eštok sa budú zodpovedať v parlamente,“ uviedol Šipoš.
Ako dôvod uvádzajú nomináciu Marcely Martonovej na post predsedníčky dozornej rady Energetika Slovensko. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok (24. 8.) zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho cesty na preteky F1 do Abú Zabí. Martonová sa podľa Ministerstva hospodárstva SR v stredu (26. 8.) funkcií v Energetike Slovensko vzdala.
Opoziční poslanci upozornili aj na ďalšiu nomináciu do dozornej rady Energetiky Slovensko, a to bývalého futbalového rozhodcu a kandidáta strany Hlas-SD vo viacerých voľbách Ľuboša Micheľa. Podľa opozičných poslancov Micheľ ako bývalý futbalový rozhodca nespĺňa žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky.
Vyzývajú kolegov z opozície
„Ja som v týchto dňoch oslovil kolegov z opozície a včera sme vyzbierali podpisy našich kolegov z poslaneckého klubu, čiže podpisy klubu Hnutia Slovensko sú tu, máme ich aj pri ministrovi Šutajovi Eštokovi, máme ich aj na odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej,“ povedal Šipoš. Dodal, že vyzýva kolegov z opozície, aby tiež pridali svoje podpisy, aby čo najskôr pristúpili k odvolávaniu týchto dvoch ministrov.
Ako sme vás už však informovali, Marcela Martonová včera odstúpila z funkcie členky a predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Podľa Ministerstva hospodárstva SR chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny.
Marcela Martonová, ktorá pracuje ako kozmetička v Košiciach a prevádzkuje kozmetický salón, sa totiž do pozornosti dostala po tom, ako Nadácia Zastavme korupciu upozornila na jej pôsobenie v dozornej rade Energetiky Slovensko. Jej nominácia vyvolala otázky najmä pre absenciu verejne známych skúseností priamo z energetiky. Nadácia upozornila, že z verejných zdrojov nie je možné dohľadať, že by sa v minulosti venovala energetike alebo mala skúsenosti s riadením veľkého podniku.
Navyše Martonová je manželkou policajného vyšetrovateľa Mikuláša Martona, ktorý preveroval trestné oznámenie súvisiace s cestou ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka na preteky Formuly 1 v Abú Zabí.
Podľa nadácie vyšetrovateľ trestné oznámenie opakovane odmietol a prokuratúra mu prípad dvakrát vrátila na dôkladnejšie preverenie. Nadácia preto upozornila na možnú zaujatosť a podala námietku zaujatosti.
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