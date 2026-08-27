Čaká nás ďalšie zdražovanie. Ceny chleba, pečiva a koláčov porastú

Chlieb a mince

Ilustračné foto: Pexels / Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Dôvodom je zvyšovanie minimálnej mzdy.

Práca v noci, cez víkendy či sviatky bude od roku 2027 opäť drahšia. Pekári varujú, že rastúce príplatky výrazne zvýšia ich náklady a môžu sa premietnuť aj do cien chleba, pečiva či koláčov.

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Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky dosahujú extrémne hodnoty

Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od roku 2027 znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) to spôsobí nárast výrobných cien pekárov, keďže viac ako 82 % produkcie chleba, pečiva a koláčov sa realizuje práve v príplatkovom čase. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda SZPCC. Minimálna mzda by v roku 2027 mala vzrásť na 972 eur.

„Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme po tom, aby ich štát zreálnil. Pri hrubej mzde 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a štyroch pätinách času v príplatkovom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o 100 %, na takmer 2000 eur,“ spresnil.

Chlieb
Ilustračné foto: Pexels

Zamestnávateľ podľa neho neplatí len jeden ten najvyšší príplatok, ale všetky príplatky za prácu v noci, cez víkend či sviatok sa spočítavajú a vedia tak dosiahnuť až plus 240 % k hodinovej mzde zamestnanca. „Rast príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027 v našom sektore zásadným spôsobom a tie budeme musieť premietnuť do cien pre obchodníkov,“ priblížil Lapšanský.

Poznamenal, že ceny potravín na pultoch si stanovujú obchodníci podľa vlastnej obchodnej stratégie. Ako a či vôbec sa zvýšené odbytové ceny výrobcov na pulte prejavia, bude závisieť od úrovní ich obchodných prirážok, ktoré aplikujú na odbytové ceny výrobcov. Ich výšku zväz dlhodobo kritizuje, pretože násobne prekračujú obchodné prirážky aplikované identickými reťazcami v iných krajinách Európskej únie (EÚ).

Cena práce v pekárskom odvetví tvorí v priemere 50 % všetkých nákladov, v závislosti od druhu a veľkosti pekárne. Odvetvie preto nedokáže tieto nárasty absorbovať, keďže tlak obchodných reťazcov na odbytové ceny producentov je na Slovensku extrémny.

Viac ako polovicu peňazí za príplatky zamestnanci na účet nedostanú, vezme si ich štát

„Vážime si prácu našich zamestnancov a ich nasadenie v príplatkovom čase. Viac ako polovicu peňazí za príplatky však zamestnanci na účet nedostanú, lebo si ich vezme štát. Modelov, ako v iných členských štátoch EÚ pracujú s príplatkami v špecifických odvetviach, ako je to naše, je viacero. Nerozumieme však, prečo štát stále ignoruje odvetvia, kde sa bez práce v príplatkových obdobiach jednoducho nedá fungovať. Okrem nás, energetikov, záchranných či bezpečnostných zložiek však ide aj o ďalších pracovníkov z významného sektora služieb,“ podčiarkol.

Krájanie chleba
Ilustračné foto: Image by magnific

 „Vyzývame preto znova štát na zmenu systému príplatkov, pretože výrobným sektorom takto významne znižuje konkurencieschopnosť voči producentom pečiva, chleba a koláčov v zahraničí, ktorých dovoz na Slovensko stále rastie. V minulom roku dovoz presiahol hodnotu 200 miliónov eur a stále rastie,“ dodal Lapšanský.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.

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