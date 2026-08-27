Značky známe z obchodných centier sa trápia. Jedna dlhuje štátu 245 000 eur, druhá prerobila 1,5 milióna

Známa sieť predajní s obuvou Office Shoes nezažíva na Slovensku dobré obdobie. Po rekordných tržbách v roku 2024 prišiel vlani pokles a spoločnosť Shoebox Slovakia, ktorá sieť u nás prevádzkuje, sa dostala do straty. Okrem toho eviduje finančná správa pri firme daňový nedoplatok takmer 245 000 eur.
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Office Shoes má v súčasnosti na Slovensku 16 predajní, pričom všetky sa nachádzajú v nákupných centrách. Ponúka obuv viacerých známych značiek a patrí medzi významných hráčov vo svojom segmente. Minulý rok však zakončila v strate a dlhuje aj štátu. Informoval o tom portál Index.
Rekordný rok vystriedal pokles
Spoločnosť pritom za sebou nemá iba obdobie problémov. Slovenskému prevádzkovateľovi sa v minulosti podarilo výrazne rásť. Shoebox Slovakia vznikla v roku 2007 a tržby spoločnosti v roku 2013 dosiahli približne 4,1 milióna eur, no o päť rokov neskôr už boli takmer na úrovni 11 miliónov eur. Firma bola v minulosti aj zisková. V rokoch 2016 až 2019 jej zisk presahoval hranicu pol milióna eur ročne.
Pandémia následne priniesla pokles obratu, po ktorom však prišlo opätovné zotavenie. Najlepší výsledok prišiel v roku 2024. Shoebox Slovakia vtedy dosiahla rekordné tržby 15,7 milióna eur. Rok 2025 však priniesol obrat k horšiemu. Tržby spoločnosti klesli približne o sedem percent na 14,7 milióna eur. Ešte výraznejšie sa zhoršil hospodársky výsledok. Zatiaľ čo predtým firma fungovala v zisku, vlani skončila v strate približne 29 000 eur.
Nedoplatky aj zadlženie
Ešte väčšiu pozornosť však púta daňový nedoplatok. Finančná správa pri spoločnosti Shoebox Slovakia eviduje dlh vo výške 245 000 eur. Nejde pritom o úplne nový problém. Nedoplatok presahujúci 100 000 eur evidujú daniari pri firme už od roku 2021. Z dostupných údajov však nie je možné určiť, z čoho presne dlh vznikol ani prečo ho spoločnosť doteraz neuhradila.
Účtovná závierka zároveň ukazuje, že Shoebox Slovakia v roku 2025 zvýšila svoje zadlženie. Krátkodobé bankové úvery vzrástli z približne 1,37 milióna eur na viac ako 2,07 milióna eur. Výrazne sa zvýšili aj dlhodobé bankové úvery. Kým v roku 2024 predstavovali približne 250 000 eur, vlani už dosiahli 844 000 eur.
Office Shoes nie je jediný
Office Shoes pritom nie je jediným známym predajcom obuvi, ktorý má na Slovensku problémy. Do straty sa vlani dostala aj ďalšia známa značka, Humanic. Slovenský prevádzkovateľ siete, spoločnosť Leder & Schuh SK, dosiahol v roku 2025 tržby približne 11,2 milióna eur. Medziročne išlo o pokles približne o šesť percent. Ešte výraznejšie sa však zhoršil hospodársky výsledok.
Firma vlani vykázala stratu približne 1,47 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku sa tak jej strata prehĺbila približne o 14 percent. Firma je pritom stratová každý rok, minimálne od roku 2021. Humanic pôsobí na Slovensku už viac ako dve desaťročia a podobne ako Office Shoes sa zameriava najmä na značkovú a módnu obuv. V jeho ponuke sú okrem vlastných značiek aj produkty známych výrobcov.
Za zhoršenými výsledkami Humanicu podľa samotnej spoločnosti stojí viacero faktorov. V účtovnej závierke za rok 2025 firma uviedla, že jej hospodárenie negatívne ovplyvnilo pretrvávajúce opatrné správanie spotrebiteľov, vysoké prevádzkové náklady a všeobecne negatívny makroekonomický výhľad. Spoločnosť však konkrétne nerozpísala, ktoré náklady mali na jej hospodárenie najväčší vplyv.
Humanic pritom na Slovensku pôsobí už viac ako dve desaťročia. Do krajiny vstúpil v roku 2002 a v roku 2022 si pripomenul 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Sieť sa zameriava na dámsku, pánsku aj detskú obuv a ponúka medzinárodné značky ako Tommy Hilfiger, Guess, Michael Kors, Converse, Skechers či Puma. V ponuke má aj vlastné značky, medzi ktoré patria napríklad Kate Gray, Pat Calvin a Lazzarini.
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