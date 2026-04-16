Za „propagáciu“ homosexuálnych vzťahov hrozia pokuty aj väzenie. Krajina schválila kontroverzný zákon

Ilustračná foto: Pixabay (Pajulle)

Nina Malovcová
TASR
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podpísal v stredu nový zákon, ktorý zavádza pokuty za propagáciu homosexuálnych vzťahov, zmeny pohlavia, pedofílie a bezdetnosti. Táto legislatíva, inšpirovaná podobnými zákonmi v Rusku, je oficiálne prezentovaná ako nástroj na ochranu tradičných hodnôt, rodiny a detí pred vplyvmi zo západných krajín.

TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP. Za porušenie predpisov hrozia vysoké pokuty, verejnoprospešné práce alebo odňatie slobody v maximálnej dĺžke 15 dní. Zákon podpísaný Lukašenkom dopĺňa bieloruský Kódex o administratívnych deliktoch o nové články a upravuje desiatky existujúcich noriem. Parlament ho schválil 2. apríla.

Experti OSN hovoria o nebezpečnej eskalácii

Jedenásť nezávislých expertov OSN na ľudské práva vo vyhlásení zverejnenom v stredu uviedlo, že tento zákon predstavuje nebezpečnú eskaláciu a legitímnu obhajobu ľudských práv dáva na jednu úroveň s priestupkami, čím legitimizuje prenasledovanie už aj tak marginalizovaných spoločenských skupín a obhajcov ich práv.

Vo svojom vyhlásení experti, ktorí majú mandát Rady OSN pre ľudské práva, ale nehovoria v mene Organizácie Spojených národov, zdôrazňujú, že legislatíva manipulatívne spája témy LGBTQ+ a bezdetnosť s pedofíliou, čím sa ich snaží stigmatizovať v očiach verejnosti.

Obavy z dosahov na ženy aj aktivistov

Zákon by podľa nich mohol tiež neprimerane ovplyvniť ženy a ich práva na sexuálne a reprodukčné zdravie. Vyvoláva aj obavy o prístup transrodových ľudí k liekom. Experti vo vyhlásení vyjadrili obavy i z toho, že zákon zavádza zodpovednosť za „nezákonné zastupovanie“ Bieloruska na medzinárodných podujatiach, čo by sa mohlo potenciálne zneužiť na ospravedlnenie útokov na aktivistov a obhajcov práv, ktorí spolupracujú s OSN.

Foto: SITA/AP

Aktivisti varujú, že vágne formulácie v zákone umožnia bezpečnostným zložkám ešte intenzívnejšie prenasledovanie a razie v súkromných kluboch či komunitných centrách. Lukašenko, ktorý v krajine autoritatívne vládne od roku 1994, útočí na komunitu LGBTQ+ už dlho. V roku 2012 vyhlásil, že „je lepšie byť diktátorom ako gejom“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Desiatky tisíc Slovákov zostanú bez vody: Krajské mesto a obce hlásia veľkú odstávku, potrvá viac…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac