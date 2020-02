Za jeden deň pribudlo 15-tisíc nakazených, úrady zmenili metodiku. Uzatvorili aj prvú oblasť mimo Číny

Čínske úrady hlásia rekordný počet nových prípadov koronavírusu, výrazne najväčší od prepuknutia epidémie. Kým včera bolo nakazených menej ako 45-tisíc ľudí, dnes už oficiálna štatistika prekonala hranicu 60-tisíc potvrdených prípadov.

Za jediný deň tak v štatistikách pribudlo asi 15-tisíc nových prípadov pacientov nakazených koronavírusom Covid-2019. Ako informuje americký Fox News, prudký nárast v počte nových prípadov spôsobila zmena v metodike. Čínske úrady totiž do štatistík začali započítavať aj pacientov, u ktorých vyšetrenia potvrdili príznaky koronavírusu, neboli však na Covid-2019 priamo testovaní.

Zmena metodiky

Ako uvádzajú české Novinky, ak by sa Čína držala starej metodiky, počet nových prípadov ochorenia by do dnešného dňa stúpol o 1 508, po zavedení nového postupu však pribudlo aj ďalších viac ako 13-tisíc pacientov. Podľa čínskych úradov nová metodika pomôže k včasnej liečbe vírusu aj u pacientov, ktorým ešte neboli vykonané špeciálne testy na koronavírus.

Mimoriadny nárast v štatistikách prichádza po krátkom niekoľkodňovom období, kedy sa začína zdať, že sa počet nových prípadov ľudí nakazených koronavírusom začína stabilizovať. Akékoľvek závery o vývoji epidémie sú však aj podľa šéfa WHO predčasné.

„Myslím si, že je momentálne trochu priskoro pokúšať sa hovoriť o začiatku, strede alebo konci tejto epidémie,“ povedal novinárom v Ženeve Michael Ryan, šéf krízového tímu WHO, čím reagoval na pokles počtu nových prípadov nákazy hlásených z Číny v predošlé dni.

Prvá uzatvorená oblasť mimo Číny

Rozsiahle bezpečnostné opatrenia prijal medzičasom Vietnam, ktorý pre obavy zo šírenia nového koronavírusu uzavrel do karantény dediny s celkovo 10 000 obyvateľmi v blízkosti hlavného mesta Hanoj. V oblasti nazývanej Son Loi totiž zistili šesť prípadov nového koronavírusu. Vo štvrtok to oznámilo vietnamské ministerstvo zdravotníctva. Uzavretie oblasti Son Loi, približne 40 kilometrov od Hanoja, je prvou hromadnou karanténou mimo Číny, odkedy sa vírus koncom vlaňajška objavil v stredočínskom meste Wu-chan.