Koronavírus z Číny dostal nový oficiálny názov. Prvá vakcína by mohla byť hotová za 18 mesiacov

Nový druh koronavírusu šíriaci sa z Číny dostal v utorok nové pomenovanie – Covid-19. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), píše agentúra AFP.

„Máme názov pre toto ochorenie – a je to Covid-19,“ povedal novinárom v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vysvetlil, že skratka „co“ zastupuje slovo korona, „vi“ znamená vírus a „d“ označuje anglické slovo disease (ochorenie). Výskyt koronavírusu 2019-nCoV hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Čínu bol doteraz zaznamenaný v najmenej 25 krajinách.

Oficiálny názov dostal vírus v čase, kedy si vyžiadal už viac ako 1 100 mŕtvych. Národná zdravotná komisia informovala, že za uplynulých 24 hodín zaznamenala 2 015 prípadov nákazy, čo je o pár stoviek menej ako deň predtým. Celkový počet nakazených na pevninskej Číne je tak 44 653, podľa mnohých expertov však veľký počet ďalších infikovaných osôb zostáva nezarátaný.

Vakcína do 18 mesiacov?

Epidémia koronavírusu by podľa popredného čínskeho epidemiológa Čung Nan-šana mohla kulminovať už tento mesiac. Situácia v epicentre nákazy podľa neho stále zostáva výzvou.

„Vo Wu-chane stále potrebujeme viac času na tvrdú prácu,“ uviedol s tým, že izolácia nakazených pacientov je pre nich priorita. „Musíme zabrániť tomu, aby sa nakazilo viac ľudí. Problém prenosu z človeka na človeka sa ešte nevyriešil,“ dodal.

S náznakom pozitivizmu sa k epidémii vyjadrila aj WHO, ktorá v utorok vyhlásila, že existuje „reálna šanca“, že sa podarí zastaviť šírenie epidémie koronavírusu. „Ak teraz zainvestujeme… máme reálnu šancu zastaviť túto epidémiu,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii v Ženeve šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že prvá vakcína proti tomuto koronavírusu by mohla byť dostupná o 18 mesiacov, napísala agentúra Reuters. „Nie sme bezbranní,“ povedal a vyzval, že je preto teraz potrebné spraviť všetko, čo je možné, inak môže dôjsť k nárastu prípadov i úmrtí.

Generálny riaditeľ WHO poukázal na skutočnosť, že 99 percent zo všetkých prípadov ľudí nakazených koronavírusom je v Číne, a preto sa v stave núdze nachádza najmä táto ázijská krajina. Vírus však podľa jeho slov predstavuje „veľmi vážnu“ hrozbu aj pre zvyšok sveta.