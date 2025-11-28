Z túry sa už nevrátil: Lavína v Nízkych Tatrách si vyžiadala život turistu, rodina ho márne hľadala celé popoludnie

Foto: Horská záchranná služba

Nina Malovcová
TASR
Tragická nehoda v Nízkych Tatrách.

Túra 48-ročného turistu v oblasti nad Halašovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách sa skončila tragicky. Ako v piatok na sociálnej sieti informovala Horská záchranná služba, ide o prvú tohtoročnú lavínovú nehodu s tragickým koncom počas 3. lavínového stupňa.

Vo štvrtok 27. 11. v podvečerných hodinách sa na operačné stredisko tiesňového volania HZS obrátila so žiadosťou o pomoc rodina turistu, pretože od poobedňajších hodín s ním nemala žiadny telefonický kontakt. Záchranári po ňom začali pátrať.

Záchranári potvrdili výskyt lavíny aj nález tela

„Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry pozemne. Lokalizácia mobilného telefónu potvrdila prítomnosť turistu v danej oblasti a na mieste bola potvrdená vypadnutá lavína. Záchranári použili viaceré techniky vyhľadávania v lavínach, kde sa nakoniec za pomoci vyhľadávacieho zariadenia a následného potvrdenia lavínovou sondou overila prítomnosť tela pod lavínovým nánosom,“ uviedla HZS.

Foto: Horská záchranná služba

Telesné pozostatky odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a polícii. HZS pripomenula, že na tento deň bol Strediskom lavínovej prevencie a vzdelávania HZS vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva.

HZS upozorňuje na zimné podmienky a povinnú výbavu

HZS návštevníkov upozorňuje, že vo vysokohorskom prostredí panujú zimné poveternostné podmienky. Najvyššie pásma, ale aj údolia sú pokryté snehom až ľadom a s novou snehovou pokrývkou nad pásmom lesa.

V tomto ročnom období je potrebné nosiť so sebou aspoň turistické palice, retiazkové „nesmeky“, prípadne stúpacie železá a použiť ich v závislosti od podmienok v danom teréne. Turisti by nemali zabúdať na povinnú lavínovú výbavu, lavínový vyhľadávací prístroj, sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky.

