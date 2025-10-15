Mnohí z toho takmer spadli z nôh. Versače odhalil v Bez servítky zaujímavú pikantériu z Norinho pobytu vo väzení

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
V relácii zaznela nečakaná vec.

Tento týždeň je opäť plný humoru, zaujímavých prekvapení i šokujúcich slov. Z veľkej časti za to môže František Kabrheľ, prezývaný Versače, ktorý si podobne ako jeho bývalá manželka Nora Kabrheľová, nedáva servítku pred ústa. Je prostoreký a zakaždým povie na rovinu, čo si myslí. Nechodí okolo horúcej kaše, ako to bolo v druhej časti, v ktorej prezradil niečo, čo mnohých divákov zaskočilo. 

Tvorcovia kuchárskej šou si opäť pre divákov pripravili niečo pikantné, čo nečakali ani vo sne. Nikomu by nenapadlo, že po týždni, kedy Nora bojovala o výhru v šou Bez servítky, nastúpi do relácie jej ex Versače, ktorý sa zhostí kuchárskej varešky. A zatiaľ čo bývalej podnikateľke sa nepodarilo zvíťaziť, šancu má jej bývalý manžel, ktorý svojimi hláškami už teraz baví ostatných súťažiacich i divákov.

Zaujímavá reakcia od Versačeho

Druhý deň privítal svojich súperov podnikateľ a dobrovoľný hasič Kristián, ktorý sa ich snažil zaujať svojím menu. Bohužiaľ, jeho snaha sa príliš nevyplatila, keďže hostia neboli príliš nadšení jeho prestieraním, predjedlom ani cestovinami. Na druhej strane, atmosféra bola príjemná a celé to bolo v priateľskom duchu. Nebol by to však Versače, keby počas večere nespravil niečo, čo ostatných dostalo.

Keď im boli podávané cestoviny, Kristiánovi položil nepochopiteľnú otázku a následne odhalil niečo z basy, kde strávila Nora 13 mesiacov pre kauzu týkajúcu sa nadmerného odpočtu DPH vo výške približne 33-tisíc € za dodávku účtovníckeho softvéru, ako informoval Nový Čas.

„Toto zapečené čudo-judo je čo?“ opýtal sa Versače pri pohľade na tanier a vzápätí sa pozrel na Kristiána. Nasledovali prekvapené výrazy súťažiacich, keďže mali na tanieri obyčajné cestovinové kolienka so syrom. „To je Mac and Cheese, nepoznáš?“ čudoval sa Jany. Ide o jedlo pochádzajúce z Ameriky, no ako priznal Versače, túto krajinu nemá rád.

„To je zapečené kolienko údené, alebo aké je to kolienko?“ opýtal sa ešte raz. „To akože kde vidíš údené koleno?“ čudovala sa 18-ročná Vanesa. Podľa ďalšej súťažiacej vraj vedel veľmi dobre, čo má pred sebou na stole. „Ja si myslím, že sa snažil odľahčiť tú situáciu a nechcel to kritizovať,“ poznamenala Adriana. Avšak podľa Versačeho reakcie naozaj netušil, čo má na tanieri. „Jáj ja som to nepochopil. Ale však to v base dávajú kolienka,“ dodal.

Čo prezradil o Nore?

