Z tohto budú mnohí prekvapení. Vilo Rozboril priznal odvážne plány, odíde po rokoch do zahraničia?

Foto: Instagram.com/vilorozboril

Jana Petrejová
Mal veľké ambície.

Televízii je verný už dlhé roky. Je to niečo, čo ho živí, baví a napĺňa zároveň. Máloktorý divák si vie predstaviť, že by odrazu zmizol z televíznych obrazoviek. Ľudí zabáva od 90. rokov, moderátora si mnohí pamätajú z relácií ako sú Smiechoty, Cestoviny  a Vilomeniny. Taktiež si ho spájajú s emotívnymi príbehmi a neľahkými osudmi ľudí v rámci projektu V siedmom nebi. 

Ako prezradil Vilo Rozboril pre Šarm, pochádza z generácie, ktorá má rada televíziu. „Som televízny človek – pre televíziu pracujem už takmer 35 rokov v rôznych pozíciách – ako moderátor, scenárista, herec či dabingový herec,“ ozrejmila moderátorská stálica, ktorá považuje televíziu za silnejšie médium než sociálne siete.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Robí to poctivo a najlepšie, ako vie

Podľa neho je jej výhodou to, že ide o rodinné médium. „Zapne sa v obývačke a naraz ju sleduje štrnásťročná dcéra, sedemnásťročný syn, rodičia aj starí rodičia. Sociálne siete sú individuálne – každý má svoj smartfón a každý sleduje niečo iné. Televízia spája rodinu pri jednom príbehu v jednom čase, a to je jej najväčšia sila,“ dodal Vilo, ktorý je zvyknutý na tlak na svoj výkon pred kamerou, no stále máva aj ako ostrieľaný moderátor stres.

„Jediným kľúčom je urobiť si poctivo domácu úlohu – pripraviť sa, spraviť všetko najlepšie, ako viem, spoľahnúť sa na skúsenosti, intuíciu, kreativitu aj spoluprácu s kolegami. Výsledok je vždy trochu alchýmia – niekedy vyjde lepšie, inokedy slabšie, ale zatiaľ chvalabohu nadpriemerne,“ poznamenal moderátor, ktorý svoju prácu prirovnáva k šoférovaniu. Podľa jeho slov by mal byť dobrý šofér ostražitý, ničím sa nerozptyľovať a mať obe ruky na volante.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Vilo Rozboril (@vilorozboril)

V opačnom prípade riskuje nehodu. „Snažím sa byť pri svojej práci stále prítomný a robiť veci poctivo. To je celé,“ zdôraznil Vilo Rozboril. Moderátor ráta s kritikou, no nesústredí sa na „hejterov“, ale skôr na tých, ktorí jeho reláciu sledujú. Snaží sa totiž robiť všetko pre to, aby ju sledovali aj naďalej.

Relácia má veľa divákov z Česka

