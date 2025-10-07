Z tohto mnohí padnú na zadok. Vilo Rozboril po 30 rokoch vyšiel s pravdou von a priznal nečakanú vec

Patrí medzi moderátorské stálice, pričom mnohí si ho pamätajú ešte z 90. rokov, kedy sa dostal do širšieho povedomia verejnosti. Bavil divákov vo VILOmeninách či Smiechotách a v dobrodružnej cestovnej relácii s názvom Cestoviny hľadal niekoho, kto by sa do troch hodín zbalil a odletel na dovolenku.
Pri spomenutí jeho mena sa mnohým vybavia minulé časy a s nimi aj nostalgia. Viliam Rozboril už dlhé roky pôsobí ako moderátor. Jeho chlebodarcom bola Markíza, v ktorej sa chopil relácie Modré z neba a získal prezývku „Anjel bez krídel“, ako píše Báječná žena. Neskôr prešiel do TV JOJ, kde moderuje V siedmom nebi.
Je to stresujúce a ťažké
Doteraz pomáha znevýhodneným rodinám a iným ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a na sociálnej sieti sa zvykne so svojimi fanúšikmi podeliť o srdcervúce príbehy rodín, ktoré nejedeného človeka doženú k slzám. Nové epizódy V siedmom nebi, na ktorých Vilo usilovne pracuje aj so svojím tímom, čakajú na divákov od 18. októbra. Počas nakrúcania však prezradil niečo, čo mnohých poriadne prekvapí. „Ľudia mi hovoria, že veď ty moderuješ tak veľmi dlho, že pre teba to asi nie je žiadny stres. Opak je pravdou, je to pre mňa stres,“ uviedol otvorene.
Keďže pred kamerami vystupuje už 30 rokov a je ostrieľaným moderátorom, ktorého snáď už nič nemôže zaskočiť, nie je to úplne tak. Po práci v teréne jeho kroky smerujú do štúdia, kde si musí nanovo zvykať na natáčanie. Navyše, samotné stretnutie s ľuďmi, ktorých postihol neľahký osud, nie je jednoduché.
„Druhá vec je zodpovednosť za ľudí v našich príbehoch. Tie osudy sú mnohokrát veľmi ťažké, stretnutie s nimi pre mňa často tiež býva veľmi ťažké, a preto som rád, že v štúdiu im môžem dať nejaké veci, ktoré im vyslovene menia život,“ poznamenal Vilo Rozboril.
