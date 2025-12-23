Z predaja sťahujú obľúbenú kávu: Určite ju nepite, môže obsahovať nebezpečnú látku. Peniaze vám vrátia

Vianočné sviatky sú obdobím, keď sa ľudia viac stretávajú, chodia po návštevách a k sviatočným koláčom takmer automaticky patrí aj šálka kávy. Práve v tomto citlivom období však prichádza upozornenie, ktoré by nemali prehliadnuť najmä tí, ktorí radi ponúkajú pohostenie rodine či priateľom.
Obchodný reťazec BILLA informuje o preventívnom stiahnutí viacerých druhov kávových kapsúl značky TIRA z predaja. Dôvodom je podozrenie na prekročenie maximálne povoleného množstva ochratoxínu A, ktorý môže pri dlhodobom príjme predstavovať zdravotné riziko.
Stiahnuté sú hneď tri typy
Podľa oznámenia reťazca ide o výrobky dodávané spoločnosťou Gruppo Gimoka S.p.A..
Stiahnutie sa týka kapsúl TIRA KAPSULY LUNGO DOLCE GUSTO s dátumom minimálnej trvanlivosti do 15.08.2027 a šaržou L22725, kapsúl TIRA KAPSULY LUNGO NESPRESSO s dátumom minimálnej trvanlivosti do 06.08.2027 a šaržou L21825, ako aj výrobku TIRA KAPSULY CREMA NESPRESSO s dátumom minimálnej trvanlivosti do 01.08.2027 a šaržou L21325.
Ochratoxín A môže predstavovať riziko najmä pri opakovanej konzumácii
Ochratoxín A patrí medzi mykotoxíny, ktoré vznikajú pôsobením plesní. Odborníci upozorňujú, že jeho dlhodobý príjem môže negatívne ovplyvniť najmä obličky a imunitný systém. Aj z tohto dôvodu obchod pristúpil k preventívnemu opatreniu ešte pred potvrdením konkrétneho ohrozenia spotrebiteľov.
Zákazníkom, ktorí si uvedené kapsuly zakúpili, reťazec odporúča, aby ich nekonzumovali a radšej ich vrátili. Výrobok je možné odovzdať v ktorejkoľvek predajni BILLA, pričom peniaze budú vrátené v plnej výške.
