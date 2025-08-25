Z mikín späť do tričiek: Prízemný mráz vystrieda leto. Pondelok nás navnadí na jeseň, utorok prinesie citeľné oteplenie

Slovensko má za sebou jednu z najchladnejších nocí tohto leta a zdá sa, že leto nás pred rozlúčkou ešte potrápi. Prízemné mrazy poškodili plodiny v záhradách a potrápili aj ovocinárov, ktorí sa obávajú o úrodu. Pondelok sa síce začne studeným ránom, no počas dňa sa mierne oteplí a koniec augusta napokon prinesie aj horúce dni.
Ako uvádza portál iMeteo, hlavným dôvodom prudkého ochladenia je tlaková výš nad naším územím. V kombinácii s jasnou oblohou a chladným vzduchom spôsobili, že v noci teplota na viacerých miestach severného Slovenska klesla až pod nulu. Takéto podmienky sú na koniec augusta veľmi netypické a naznačujú, že leto už stráca dych.
Studený štart nového týždňa
Aj pondelkové ráno sa nieslo v znamení nízkych teplôt. V dolinách a kotlinách klesla teplota tesne nad bod mrazu a prízemný mráz sa opäť objavil v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Počasie tak viac pripomínalo jeseň než posledné augustové dni.
Zatiaľ čo ráno bolo studené, cez deň sa situácia zlepší. V južných okresoch sa ortuť vyšplhá až na +23 °C, na západe Slovenska bude okolo +22 °C a vo zvyšku krajiny od +18 °C do +20 °C. Pondelok tak prinesie typické premenlivé počasie na prelome leta a jesene.
Už utorok bude citeľne teplejší
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) predpovedá, že v utorok od západu začne do našej oblasti prúdiť teplejší vzduch. Nad Slovenskom sa udrží nevýrazné pole vyššieho tlaku, čo prinesie prevažne malú, len miestami zväčšenú oblačnosť.
Nočné teploty sa budú pohybovať medzi 7 až 2 °C, na juhozápade od 12 do 7 °C, ojedinele sa ešte môže vyskytnúť prízemný mráz. Počas dňa však už bude výrazne príjemnejšie, denné maximá dosiahnu od +22 °C do +27 °C, na severe okolo +20 °C. Vietor bude slabý, popoludní prevažne juhozápadný do 20 km/h.
Leto ešte ukáže svoju silu
Aj keď noci sú chladné, leto sa ešte nechystá definitívne odísť. V priebehu tohto týždňa sa začne postupne otepľovať a ku koncu augusta nás čakajú ešte tri dni, počas ktorých sa teplota môže vyšplhať až k +30 °C. Tropické horúčavy to síce nebudú, no ide o posledný letný závan predtým, než 1. septembra oficiálne nastúpi meteorologická jeseň.
