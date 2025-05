Z Lega si chceli vystavať nelegálny biznis: Skladačku kradli po paletách, spôsobili škodu približne 400-tisíc eur

Lego stavebnice už dávno nie sú len detskou zábavkou. Pre trojicu zlodejov sa stali výnosným artiklom, na ktorom chceli poriadne zbohatnúť. V Rakúsku vykrádali sklady s populárnymi stavebnicami v takom množstve, že ich prevážali v paletách. Na prepravu si najímali nákladiaky z Česka, kde ich čakal dočasný úkryt aj potenciálni kupci.

Netušili však, že sú už v hľadáčiku polície. Na prípad upozornil portál Novinky, ktorý zverejnil detaily od juhočeskej polície.

Zlodeji išli rovno po paletách

Prvý raz udreli v polovici apríla. Dvaja muži vnikli do jednej rakúskej firmy a odniesli si nielen veľké množstvo Lega, ale aj hotovosť približne tisíc eur. Keďže akcia prebehla hladko, rozhodli sa do partie prijať aj ženu. O necelý mesiac neskôr sa vybrali do ďalšej predajne, odkiaľ si odniesli pätnásť paliet stavebníc, peniaze a ako bonus dve elektrické kolobežky.

Namiesto dodávky si na presun najímali veľké nákladné vozidlá z Českej republiky, ktoré lup odviezli do areálu v južných Čechách. Tam tovar ukryli do modrých kontajnerov a čakali na odberateľov.

Plány im prekazila polícia

Spolupráca rakúskej a českej polície priniesla výsledky rýchlejšie, než si zlodeji dokázali predstaviť. Vyšetrovatelia vystopovali nákladné autá, ktoré sa podieľali na preprave, a postupne sa dopracovali až k miestu, kde sa ukradnutý tovar ukrýval. Polícia zvolila tichý a rýchly zásah.

Trojica v tom čase netušila, že ich sledujú a v areáli už čakali na ľudí, ktorí si mali stavebnice prevziať. Hoci sa šéf skupiny ešte pokúsil ukryť na strome, polícia ho čoskoro dolapila. Neskôr sa ukázalo, že ide o hľadaného muža, ktorý vystupoval pod falošným menom.

Vyšetrovatelia zaistili tovar v hodnote približne 400-tisíc eur. Všetci traja páchatelia skončili vo väzbe a čelia obvineniam z vlámania a prania špinavých peňazí. Prípad si prevezmú rakúske justičné orgány.