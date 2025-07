Z kaluže do blata: Slovensko čakajú ďalšie lejaky, liať bude ako z krhly. Teploty ešte viac klesnú, pridá sa aj vietor

Slovensko zažíva ďalší deň pod vplyvom vlhkého a chladného počasia. Hoci sa občas objaví aj svetlejšia obloha, väčšinu územia pokrývajú husté oblaky a vytrvalý dážď. Zrážky neutíchajú, na niektorých miestach dokonca padli historické rekordy.

Podľa informácií portálu iMeteo spadlo v Oraviciach za posledných 24 hodín až 102,5 milimetra zrážok. Ide o výnimočné množstvo, ktoré prekonalo rekord starý viac ako sedem desaťročí. Mimoriadne daždivé počasie však netrápi len Slovensko.

Historické maximum padlo aj v susednom Poľsku

Silné zrážky zasiahli aj južné Poľsko, kde meteorológovia hlásili prepisovanie rekordov až na jedenástich hydrologických staniciach. V obci Bańska Wyżna namerali 122,9 milimetra zrážok. V meste Gorlice sa situácia ešte vyhrotila, keď rieka Sękówka vystúpila až na 444 centimetrov a spôsobila lokálnu povodeň.

Na Slovensku boli včerajšie búrky slabšie než tie, ktoré nás zasiahli v úvode týždňa. Napriek tomu sa vyskytli výboje, predovšetkým na juhu a juhovýchode krajiny. Ich hlavný prejav bol však iný. Bleskov bolo málo, zato dažďa padlo opäť veľa.

Noc zo stredy na štvrtok bola prevažne zamračená. Miestami sa síce na západe mohla obloha roztrhať, no na väčšine územia sa opäť objavili zrážky. Najvýraznejšie budú na severe a severovýchode Slovenska. Na juhovýchode sa zrážky vyskytli len výnimočne.

Nočné teploty klesli na hodnoty medzi 15 až 10 °C, v dolinách môže byť ešte chladnejšie. Miestami sa teplota priblížila len k 8 °C. Vietor fúkal zo severu až severozápadu rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 55. Na horách mohol dosiahnuť silu víchrice.

Vo štvrtok bude pokračovať chladné a veterné počasie

Ani dnešok neprinesie výraznejšiu zmenu. Počasie bude ovplyvňovať tlaková níž so stredom nad Ukrajinou. Naďalej k nám bude prúdiť chladný a vlhký vzduch od severovýchodu. Obloha zostane zamračená, len na západe sa môžu objaviť prechodné svetlejšie obdobia. Zrážky sa budú vyskytovať najmä na severe a východe krajiny.

Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 19 do 24 °C. V severnej polovici Slovenska a na Horehroní môže byť ešte chladnejšie, maximálne do 17 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva len okolo 8 °C.

Výstrahy platia najmä na severe

SHMÚ vydal výstrahy tretieho, najvyššieho stupňa pred silným dažďom pre Žilinský a Prešovský kraj, ktoré platia počas celého dňa. V týchto oblastiach hrozia mimoriadne vysoké úhrny zrážok, ktoré môžu viesť k povodniam alebo podmáčaniu terénu.

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí pre okresy Kežmarok, Liptovský Mikuláš a Námestovo, kde sa očakávajú výrazné zrážky s potenciálom spôsobiť problémy v doprave aj prírode. Prvostupňové výstrahy platia aj pre Trenčiansky a Banskobystrický kraj, kde bude pršať počas väčšiny dňa, no riziko by malo byť miernejšie. Zvyšok územia by mal ostať mimo výraznejších nebezpečenstiev súvisiacich so zrážkami.

Silnejší vietor sa v piatok očakáva najmä nad pásmom lesa v oblasti hôr. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj, kde môžu byť nárazy vetra nepríjemné až nebezpečné najmä pre turistov.

Zrážky môžu dosiahnuť rekordné úrovne

Vo štvrtok môžu spadnúť ďalšie milimetre zrážok. Na väčšine územia sa očakáva do 5 milimetrov, no v horských oblastiach to môže byť aj štvornásobok. Celkové viacdenné úhrny už teraz dosahujú hodnoty, ktoré sa podľa meteorológov v niektorých regiónoch objavujú len raz za sto rokov.

Vytrvalý dážď a vietor môžu naďalej spôsobovať komplikácie v doprave, problémy poľnohospodárom a ohroziť menšie obce. Dáždniky preto ešte odkladať netreba. A ak sa chystáte na cesty, nezabudnite na zvýšenú opatrnosť.