Z detailov dvojnásobnej vraždy v Leviciach mrazí: Veľa bodných rán aj mŕtvy pes

Pokojné ráno v Leviciach prerušil zásah polície, ktorý sa skončil tragickým objavom. Po tom, čo na mestskú políciu prišiel 40-ročný muž s tvrdením, že urobil niečo veľmi zlé, vyrazila hliadka na adresu, ktorú uviedol.
O prípade informovala TV Markíza. Krátko po 7.30 h sa muž dostavil na políciu. Podľa dostupných informácií bol rozrušený a pod vplyvom alkoholu. Policajtom povedal, že niekomu ublížil. Hliadka ho následne odviezla k rodinnému domu, kde sa mali udalosti odohrať.
Desivý nález v rodinnom dome
Vo vnútri domu našli dve osoby bez známok života. Išlo o ženu a 11-ročné dievča. Obe mali na tele viaceré bodné poranenia. V dome sa nachádzal aj usmrtený pes. Na miesto boli okamžite privolaní záchranári, no lekár už ženám pomôcť nedokázal.
Muža polícia zadržala a umiestnila do cely. Podľa informácií televízie si na skutok pre silnú opitosť nespomínal. Dievča nebolo jeho dcérou, žena bola jeho bývalou partnerkou. Na miesto prišli aj kriminalisti z Nitry spolu s krízovým intervenčným tímom. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
