Ako z hororu: Na sídlisku v Leviciach našli v byte dve telá. Zasahujú všetky zložky

V Leviciach došlo dnes ráno k mimoriadne tragickej udalosti. V jednom z bytov na ulici Boženy Slančíkovej Timravy boli nájdené dve osoby bez známok života. O prípade informovala polícia Slovenskej republiky prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.
„Dnes v ranných hodinách boli policajti vyslaní na ulicu Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach, kde sa v byte majú nachádzať dve telá bez známok života,“ uviedla polícia.
Na mieste zasahujú zložky kriminálnej polície
Podľa jej vyjadrenia aktuálne prebiehajú procesné úkony. „Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony za účelom zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie,“ informovala polícia. Na miesto sa presúva výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie.
Polícia zároveň potvrdila, že „podozrivá osoba bola krátko po čine zadržaná.“ Podrobnejšie informácie zatiaľ k dispozícii nie sú. „Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí,“ dodala polícia.
Nahlásiť chybu v článku