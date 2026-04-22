Z Bratislavy do Prahy rýchlejšie: Rýchlovlaky majú skrátiť cestu na 2 hodiny, hotové budú o 15 rokov

Foto: SITA/Tomáš Bokor

Dana Kleinová
TASR
Vlaky by v danom úseku mali dosahovať rýchlosť až 320 km/h.

Kľúčovým projektom SR a ČR v rámci spolupráce v oblasti železničnej dopravy je vysokorýchlostné spojenie Praha – Brno – Bratislava. Cesta z Prahy do Bratislavy by vďaka nemu mohla trvať menej ako dve hodiny. V súčasnosti trvá približne štyri a pol hodiny.

Šancu na získanie väčších prostriedkov z EÚ na túto trať zvýši memorandum o porozumení, ktoré v Prahe podpísal slovenský minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a jeho český rezortný partner Ivan Bednárik. Ministri o tom informovali v stredu na brífingu na pražskej hlavnej železničnej stanici, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ilustračná foto: TASR/Henrich Mišovič

Ráž pripomenul, že pôvodný plán na túto vysokorýchlostnú trať (VRT) so Slovenskom nepočítal. Podpis memoranda s ČR považuje za významný, pretože ho SR môže podľa jeho slov priložiť ku každej ďalšej žiadosti o grant CEF (Connecting Europe Facility), ktorý sa tejto trate bude týkať.

Prvý krok k tomu, aby boli železnice prvou možnosťou

„Čím viac krajín budeme mať na takomto memorande podpísaných, tým je väčšia pravdepodobnosť, že v EK budeme mať úspech s ďalšími projektmi, už spoločnými. Teda čím viac nás bude sedieť pri stole a dokument podpíše, tým je väčšia pravdepodobnosť, že budeme mať konkurenčnú výhodu a budeme úspešnejší v hodnotiacich komisiách pri projektoch v porovnaní s inými krajinami a inými ich prepojeniami. Je pre nás mimoriadne dôležité, čo sa dnes stalo a bude mimoriadne dôležité, aby sme v tom pokračovali,“ povedal Ráž.

Bednárik považuje podpis memoranda za prvý krok k tomu, aby sa železnica stala prvou voľbou na cestovanie medzi SR a ČR. Česko plánuje začiatok výstavby VRT z Brna na juh v roku 2030. Vlaky by v danom úseku mali dosahovať rýchlosť až 320 km/h.

Ľudia by sa cesty z Prahy do Bratislavy za menej ako dve hodiny podľa neho mohli dočkať približne o 15 rokov. „Môj predpoklad je, že Slovensko bude napojené na to, čo my pripravíme, a budeme hotoví možno v roku 2040, približne v roku 2042. Pätnásť rokov, plus-mínus,“ odhadol Bednárik.

V rámci memoranda sa obe ministerstvá zaviazali pokračovať aj v modernizácii súčasných cezhraničných tratí, najmä v úsekoch Břeclav – Bratislava, Ostrava – Žilina a Hranice na Morave – Púchov. „Našou spoločnou ambíciou je nielen rozvoj vysokorýchlostného spojenia medzi Bratislavou a Prahou, ale aj zvyšovanie kvality a kapacity už existujúcich tratí. Oceňujem, že sa nám darí koordinovať prípravu projektov aj na európskej úrovni, čo nám umožní efektívnejšie využívať dostupné finančné nástroje,“ dodal Ráž.

Ministri rokovali aj o koordinácii medzinárodnej diaľkovej železničnej dopravy. Bednárik Rážovi predstavil českú iniciatívu zameranú na podporu železničnej nákladnej dopravy v EÚ, ktorej cieľom je podpora investícií do infraštruktúry, zlepšenie podmienok pre nákladných dopravcov či efektívnejšie prideľovanie kapacity železničnej siete. Slovenská strana vyjadrila záujem pripojiť sa k iniciatíve.

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

