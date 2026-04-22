Z Bratislavy do Prahy rýchlejšie: Rýchlovlaky majú skrátiť cestu na 2 hodiny, hotové budú o 15 rokov

Kľúčovým projektom SR a ČR v rámci spolupráce v oblasti železničnej dopravy je vysokorýchlostné spojenie Praha – Brno – Bratislava. Cesta z Prahy do Bratislavy by vďaka nemu mohla trvať menej ako dve hodiny. V súčasnosti trvá približne štyri a pol hodiny.
Šancu na získanie väčších prostriedkov z EÚ na túto trať zvýši memorandum o porozumení, ktoré v Prahe podpísal slovenský minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a jeho český rezortný partner Ivan Bednárik. Ministri o tom informovali v stredu na brífingu na pražskej hlavnej železničnej stanici, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ráž pripomenul, že pôvodný plán na túto vysokorýchlostnú trať (VRT) so Slovenskom nepočítal. Podpis memoranda s ČR považuje za významný, pretože ho SR môže podľa jeho slov priložiť ku každej ďalšej žiadosti o grant CEF (Connecting Europe Facility), ktorý sa tejto trate bude týkať.
Prvý krok k tomu, aby boli železnice prvou možnosťou
„Čím viac krajín budeme mať na takomto memorande podpísaných, tým je väčšia pravdepodobnosť, že v EK budeme mať úspech s ďalšími projektmi, už spoločnými. Teda čím viac nás bude sedieť pri stole a dokument podpíše, tým je väčšia pravdepodobnosť, že budeme mať konkurenčnú výhodu a budeme úspešnejší v hodnotiacich komisiách pri projektoch v porovnaní s inými krajinami a inými ich prepojeniami. Je pre nás mimoriadne dôležité, čo sa dnes stalo a bude mimoriadne dôležité, aby sme v tom pokračovali,“ povedal Ráž.
Bednárik považuje podpis memoranda za prvý krok k tomu, aby sa železnica stala prvou voľbou na cestovanie medzi SR a ČR. Česko plánuje začiatok výstavby VRT z Brna na juh v roku 2030. Vlaky by v danom úseku mali dosahovať rýchlosť až 320 km/h.
Ľudia by sa cesty z Prahy do Bratislavy za menej ako dve hodiny podľa neho mohli dočkať približne o 15 rokov. „Môj predpoklad je, že Slovensko bude napojené na to, čo my pripravíme, a budeme hotoví možno v roku 2040, približne v roku 2042. Pätnásť rokov, plus-mínus,“ odhadol Bednárik.
V rámci memoranda sa obe ministerstvá zaviazali pokračovať aj v modernizácii súčasných cezhraničných tratí, najmä v úsekoch Břeclav – Bratislava, Ostrava – Žilina a Hranice na Morave – Púchov. „Našou spoločnou ambíciou je nielen rozvoj vysokorýchlostného spojenia medzi Bratislavou a Prahou, ale aj zvyšovanie kvality a kapacity už existujúcich tratí. Oceňujem, že sa nám darí koordinovať prípravu projektov aj na európskej úrovni, čo nám umožní efektívnejšie využívať dostupné finančné nástroje,“ dodal Ráž.
Ministri rokovali aj o koordinácii medzinárodnej diaľkovej železničnej dopravy. Bednárik Rážovi predstavil českú iniciatívu zameranú na podporu železničnej nákladnej dopravy v EÚ, ktorej cieľom je podpora investícií do infraštruktúry, zlepšenie podmienok pre nákladných dopravcov či efektívnejšie prideľovanie kapacity železničnej siete. Slovenská strana vyjadrila záujem pripojiť sa k iniciatíve.
