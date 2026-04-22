Robert Fico podáva trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú: Hovorí o zneužití právomoci

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Dana Kleinová
TASR
Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico na stredajšom tlačovom vyhlásení potvrdil rozhodnutie podať trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú. Argumentoval podozreniami zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa pri rozhodovaní o vine a treste pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.

„Bola zaujatá, pristupovala k tomuto prípadu s prezumpciou viny. Dezinterpretovala dôkazy v neprospech obžalovaného, vyjadrovala sa s iróniou na adresu obhajoby, ktorú označovala za ničotnú. Mala aj urážajúce vyjadrenia na adresu obhajoby ako takej,“ povedal Fico.

Foto: TASR – Dano Veselský

Poukázal tiež na vzťah sudkyne s novinárkou. „Bolo evidentné, že sudkyňa Záleská patrila medzi politicky angažovaných sudcov, ktorí rozhodovali a ktorí mali splniť úlohu v rokoch 2020 až 2023,“ zdôraznil.

Tvrdia, že to nespravila prvýkrát

Podľa advokáta a člena zboru poradcov predsedu vlády SR Mareka Paru to nie je po prvý raz, keď si Záleská uzurpovala možnosť rozhodovať o osobe, s ktorou má jej partnerka nepriateľský vzťah. „Je to všetko zachytené v trestnom oznámení,“ doplnil. Na tlačovom vyhlásení sa zúčastnili aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar a podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).

Podanie trestného oznámenia avizoval predseda vlády už na tlačovej konferencii 10. apríla. Záleská vtedy v reakcii na premiérove vyjadrenia uviedla, že nebude reagovať na výroky politikov alebo obžalovaných osôb či ich právnych zástupcov. Pre sudcu je podľa nej dôležité, čo odznie v súdnej sieni, a nie na tlačových besedách alebo v médiách.

Najvyšší súd (NS) SR 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti v prípade Dušana K. Zrušil dovtedy právoplatný rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok ŠTS z roku 2021. NS SR odsúdil v máji 2022 Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur. ŠTS mu v septembri 2021 pôvodne uložil 14-ročný trest väzenia.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac