Z balíkoboxu si spravili adventný kalendár: Zlodeji začali otvárať skrinky, policajti ich chytili priamo pri čine

Košickí kriminalisti zasahovali počas noci v mestskej časti Košice-Západ, kde sa dvaja muži pokúšali vlámať do výdajných balíkoboxov. Zásah prebehol rýchlo a efektívne, čo umožnilo predísť škodám a ochrániť zásielky, ktoré čakali na svojich adresátov.
Podľa informácií polície sa akcia podarila vďaka spolupráci s prevádzkovateľom boxov, ktorý poskytol detailné údaje potrebné na odhalenie páchateľov. Kriminalisti tak mohli dvojicu prichytiť priamo pri čine. „Nebyť ich zásahu, viacerí ľudia by na svoje zásielky čakali márne,“ uviedli policajti na socálnej sieti.
Obaja muži boli na mieste zadržaní, spútaní a eskortovaní na príslušné policajné oddelenie. V súčasnosti vo veci prebiehajú procesné úkony, ktoré smerujú k vzneseniu obvinenia.
